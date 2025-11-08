Hindustan Hindi News
PM मोदी के देहरादून दौरे को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, सुबह 6 से शाम 4 बजे ये रास्ते रहेंगे बंद

संक्षेप: देहरादून में नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के कारण एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है।

Sat, 8 Nov 2025 07:32 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून में नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर एफआरआई में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। यह सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक लागू रहेगा। वाहनों की पार्किंग एफआरआई परिसर से टी एस्टेट तक होगी। एफआरआई गेट से टी एस्टेट तक इलेक्टिक बसों की शटल सेवा चलेगी।

आशारोड़ी की ओर से आने वाले वाहन शिमला बाईपास, निरंजनपुर मंडी, कमला पैलेस, बल्लीवाला चौक, अनुराग नर्सरी, शहीद विवेक गुप्ता चौक होते हुए जोशी फार्म बसंत विहार में पार्क होंगे। हरिद्वार हाईवे के वाहन हरिद्वार बाईपास रोड, आईएसबीटी, मंडी तिराहा, बल्लूपुर, एफआरआई गेट से रांगड़वाला तिराहा से टी एस्टेट मिट्टी बेहड़ी गांव में पार्क होंगे। मसूरी से आए वाहन घंटाघर, बल्लूपुर चौक एवं एफआरआई से रांगड़वाला तिराहा होते हुए इसी पार्किंग में पार्क होंगे।

यहां डायवर्ट होंगे रूट

समारोह में आने वालों के अलावा अन्य वाहन एफआरआई के सामने से नहीं गुजरेंगे। चकराता रोड से आए वाहनों को धूलकोट तिराहे से शिमला बाईपास रोड भेजा जाएगा। प्रेमनगर से आए वाहन प्रेमनगर चौक से दरू चौक, मेहूंवाला होते हुए शिमला बाईपास रोड भेजे जाएंगे। पंडितवाड़ी से आने वाले वाहन पंडितवाड़ी तिराहे से अनुराग चौक, बल्लीवाला चौक भेजे जाएंगे।

घंटाघर से चकराता रोड जाने वाले वाहनों को दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक से शिमला बाईपास रोड भेजा जाएगा। कैंट से एफआरआई की ओर जाने वाले वाहन बल्लूपुर चौक से जीएमएस रोड होते हुए शिमला बाईपास तिराहे की ओर जाएंगे।

आईएसबीटी, शिमला बाईपास तिराहे से चकराता रोड से जाने वाले वाहन शिमला बाईपास चौक, सेंट ज्यूड चौक से शिमला बाईपास रोड, नयागांव होते हुए भेजे जाएंगे।

पैराग्लाइडिंग और मैराथन से फिट इंडिया का संदेश

रजत जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन, खेल और युवा कल्याण विभाग की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हॉट एयर बैलून राइड, पैराग्लाइडिंग एवं मैराथन दौड़ में युवाओं ने फिट इंडिया मूवमेंट का संदेश दिया। शुक्रवार को डोईवाला ब्लॉक के थानों में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रागंण में हॉट एयर बैलून राइड का आयोजन किया गया। कई युवाओं ने प्रतिभाग कर हॉट एयर बैलून का आनंद लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी इसका अनुभव किया। थानो न्याय पंचायत के ग्राम चक तलाई में पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया गया। बीएसएफ इंस्टीट्यूट के पैराग्लाइडर्स ने पैराग्लाइडिंग कर आसमान में करतब दिखाए।

मसूरी की आईटीबीपी अकादमी में गायन

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम्’ की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर अफसरों और जवानों ने वंदेमातरम गाया। मुख्य अतिथि उपनिदेशक डीआईजी निशिथ चंद्र ने कहा कि वंदेमातरम भारत माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। ऐसे आयोजन देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम हैं।

आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलन के गीत गाए

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य आंदोलन के जनगीतों को याद किया। शुक्रवार की शाम शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने जनगीत गाए। संचालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, रविन्द्र जुगरान, समर भंडारी ने कहा कि राज्य बनने इन 25 वर्षों में वो एक-एक पंक्ति स्मरण हैं, जिन गीतों को सुनकर जनमानस सड़कों पर आया।

भारी वाहन शहर से बाहर रोके जाएंगे

भारी वाहन नौ नवंबर की सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक शहर के बाहर रोके जाएंगे। वहीं, आयोजन क्षेत्र के आसपास नौ पार्किंग में वाहन पार्क करने वालों के वाहन क्रेन से उठवा लिए जाएंगे। आयोजन स्थान पर जाने वाले वीआईपी, विशेष आमंत्रित लोग निमंत्रण के साथ रूट प्लान दिया गया है। इनके वाहन एफआरआई परिसर में पार्क होंगे।

