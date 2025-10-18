5 हजार ले लो और चलो; देहरादून में नर्स से की गंदी बात, स्टाफ ने मिलकर पीट दिया, VIDEO

संक्षेप: Dehradun Viral Video Nurse Patient:घटना के मुताबिक,मरीज महिला स्टाफ सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। वायरल वीडियो में यह सुना जा सकता है कि वह आदमी एक महिला स्टाफ सदस्य को पैसे देकर उसके साथ चलने को कह रहा था।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नर्स से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां एक मरीज ने नर्स से आपत्तिजनक बातें कर उसके साथ गलत व्यवहार किया। घटना से आहत नर्स ने उसकी पिटाई भी कर दी और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नर्सों का एक समूह एक मरीज को पीटते हुए दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना के मुताबिक,मरीज महिला स्टाफ सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। वायरल वीडियो में यह सुना जा सकता है कि वह आदमी एक महिला स्टाफ सदस्य को पैसे देकर उसके साथ चलने को कह रहा था। पांच-दस हजार ले लो...मेरे साथ चलो... उसने शराफत की सारी हदें पार कर दीं। इसके जवाब में,नर्सों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया।