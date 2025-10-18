Hindustan Hindi News
5 हजार ले लो और चलो; देहरादून में नर्स से की गंदी बात, स्टाफ ने मिलकर पीट दिया, VIDEO

संक्षेप: Dehradun Viral Video Nurse Patient:घटना के मुताबिक,मरीज महिला स्टाफ सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। वायरल वीडियो में यह सुना जा सकता है कि वह आदमी एक महिला स्टाफ सदस्य को पैसे देकर उसके साथ चलने को कह रहा था।

Sat, 18 Oct 2025 06:36 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नर्स से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां एक मरीज ने नर्स से आपत्तिजनक बातें कर उसके साथ गलत व्यवहार किया। घटना से आहत नर्स ने उसकी पिटाई भी कर दी और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नर्सों का एक समूह एक मरीज को पीटते हुए दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना के मुताबिक,मरीज महिला स्टाफ सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। वायरल वीडियो में यह सुना जा सकता है कि वह आदमी एक महिला स्टाफ सदस्य को पैसे देकर उसके साथ चलने को कह रहा था। पांच-दस हजार ले लो...मेरे साथ चलो... उसने शराफत की सारी हदें पार कर दीं। इसके जवाब में,नर्सों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया।

बताया गया कि जब नर्सें उसके बार-बार के उत्पीड़न से तंग आ गईं,तो उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और स्थिति बिगड़ गई। गुस्से में पलटवार करते हुए,उन्हें आरोपी मरीज को मारते हुए देखा गया,जबकि वार्ड में मौजूद अन्य लोग बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है,लेकिन इस घटना ने ऑनलाइन गरमागरम बहस छेड़ दी है। कई नेटिज़न्स नर्सों की बहादुरी के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने उस आदमी को सबके सामने जवाब दिया, जबकि कुछ अन्य लोगों को लगता है कि यह कहानी मनगढ़ंत है।

