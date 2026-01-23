Hindustan Hindi News
dehradun paltan bazar theft police station burglary four shops looted cash jewelry
थाने में पुलिस सोती रही, बगल में चोरी होती रही; देहरादून में छत काटकर घुसे चोर

संक्षेप:

Jan 23, 2026 07:44 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून के पलटन बाजार में चोरों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। शहर कोतवाली से महज 75 मीटर की दूरी पर बुधवार की रात चोरों ने एक साथ लगी चार दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के ऊपरी तल से छत की टिन शेड उखाड़कर और दरवाजे तोड़कर लाखों रुपये की नकदी व सामान पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार सुबह जब व्यापारी दुकानों पर पहुंचे तो टूटे ताले और बिखरा सामान देख उनके होश उड़ गए।

छत से दाखिल हुए चोर

वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने शातिर तरीका अपनाया। चोर दुकानों के गेटों की बजाय छत के रास्ते दाखिल हुए। उन्होंने छत पर लगी टीन शेड को उखाड़ा और ऊपरी तल से नीचे उतरे। चोरों ने दुकानों के शटर और दरवाजे तोड़े और ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथे तल तक इत्मीनान से दुकानें खंगाल डालीं। हरमीत के स्टोर से करीब आठ लाख रुपये की नकदी चोरी की गई। पाल संस के हरमिंदर चड्ढा के यहां से चोरों ने 35 हजार रुपये की नकदी और कीमती कपड़ों पर हाथ साफ किया। आदेश जायसवाल की दुकान संगम साड़ी और अनिरुद्ध जिंदल के जिंदल स्टोर से भी नकदी और कुछ सामान चोरी किया गया। शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया मामले में चोरी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

पिछले साल भी हुई थी दो बार वारदात

पलटन बाजार में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। शहर का सबसे व्यस्त और वीआईपी माना जाने वाला यह बाजार चोरों के निशाने पर है। पिछले साल भी पलटन बाजार में चोरों ने कोतवाली के नजदीक ही दो बार दुकानों में चोरी की वारदातें की थीं।

पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़े: संतोख

पलटन बाजार व्यापार मंडल के प्रधान संतोख सिंह नागपाल गुरुवार को चोरी की घटना का पता लगने पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल पीड़ित व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा है। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन की ओर से जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई की उम्मीद है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

