Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dehradun Paltan Bazaar Killing One Sided Love man Slits girl Throat Market Closed
देहरादून पलटन बाजार में एक बच्चे के पिता ने युवती का गला काटा, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद किया

देहरादून पलटन बाजार में एक बच्चे के पिता ने युवती का गला काटा, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद किया

संक्षेप:

देहरादून पलटन बाजार में दिनदहाड़े एक बच्चे के पिता ने युवती का गला काट दिया। उसे तड़पता छोड़ वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। 

Feb 02, 2026 12:57 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देहरादून पलटन मार्केट मच्छी बाजार में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक शादीशुदा युवक ने एक युवती की धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावर एक बच्चे का पिता है। सरेराह हुई इस वारदात से इलाके में इस कदर आक्रोश फैला कि व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस में मुताबिक गोविंदगढ़ निवासी 23 वर्षीय गुंजन सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। वह एक डेंटल डॉक्टर के यहां काम करती थी। जैसे ही वह अंसारी मार्ग, दूल्हा बाजार के पास पहुंची तो पहले से घात लगाकर बैठे आकाश कुमार (27 वर्ष) ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गले पर हमले से लहूलुहान गुंजन सड़क पर गिर पड़ी। आनन-फानन में उसे दून अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:कौन है खुद को 'मोहम्मद दीपक' बताने वाला युवक? राहुल गांधी ने बताया हीरो
ये भी पढ़ें:मेरा नाम मोहम्मद दीपक, ‘बाबा’ मुस्लिम बुजुर्ग को लेकर बवाल में बजरंग दल भी कूदा

आरोपी गिरफ्तार, विवाहित है हमलावर

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपी आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मन्नूगंज, खुड़बुड़ा मोहल्ले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी न केवल शादीशुदा है, बल्कि उसका एक बच्चा भी है। हत्या के पीछे के कारणों की तलाश के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला एकतरफा रंजिश या प्रेम-प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस सुन लेती तो बच जाती जान!

घटना के बाद घटनास्थल और अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। मृतका के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि गुंजन ने दो दिन पहले ही खुड़बुड़ा चौकी में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, तो आज गुंजन जिंदा होती।

बाजार बंद, भारी पुलिस बल तैनात

दिनदहाड़े हुई इस हत्या से व्यापारियों में भारी रोष है। विरोध स्वरूप मच्छी बाजार, दूल्हा बाजार और आसपास की दुकानें बंद कर दी गई हैं। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Crime News Uttarakhand News Dehradun News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।