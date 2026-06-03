देहरादून में दरिंदगी; 10 महीने टॉयलेट में बंद रखी बहू, प्राइवेट पार्ट्स पर हमला
देहरादून के सेलाकुई में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने 10 महीने तक शौचालय में कैद रखा। आरोपियों ने महिला के नवजात जुड़वां बच्चों को छीनकर उसे बेरहमी से पीटा, यातनाएं दीं और प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमले किए।
देहरादून के सेलाकुई में एक महिला को ससुराल वालों ने रूह कंपा देने वाली यातनाएं दी। आरोपियों ने बहू को 10 महीने तक शौचालय में कैद कर के रखा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था लेकिन आरोपियों ने उसको नवजात शिशुओं से भी अलग कर दिया। आरोपियों की ओर से लाठियों और बोतलों से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया गया। पूर्व सैनिक पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का पति केंद्रीय विद्यालय में टीचर है। महिला को खाने में केवल सादे चावल दिए जाते थे।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, दरिंदगी की यह वारदात तब खुलासा हुआ जब महिला के रिटायर्ड फौजी पिता ने सोमवार शाम को शहर के सेलाकुई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सबसे पहले 26 मई को अपनी बेटी को ससुराल वालों के चंगुल से आजाद कराया और उसके बाद जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला के पिता ने सेना में 33 साल की सेवा दी है। वह हवलदार पद से रिटायर हुए हैं। पिता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने शादी के एक साल बाद से ही बेटी को टार्चर करना शुरू कर दिया था।
पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी 2024 में केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर से की थी। लड़का अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। शादी एक बिचौलिए के मार्फत तय की गई थी। शुरू में लगा कि लड़का टीचर है और परिवार अच्छा है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद भ्रम टूट गया। मेरी बेटी को उसकी सास बिना किसी वजह के टार्चर करती थी। पिछले साल फरवरी में बच्ची की जुड़वां संतानें हुईं। इसके बाद उसे और ज्यादा टार्चर किया जाने लगा।
पुलिस में दी शिकायत में कहा गया है कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर भी बॉटल्स और डंडों से हमला किया गया। महिला के नवजात बच्चों को भी उससे अलग कर दिया गया। बेटी को उसके बच्चों को दूध पिलाने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। उसको जुलाई 2025 से मई 2026 तक एक कमरे और शौचालय में बंद रखा जाता था। इस दौरान उसको खाने के लिए केवल सादे चावल प्याज और हरी मिर्च दी जाती थी। पिता ने आरोप लगाया कि जब भी वह बेटी से बात करने के लिए उसके ससुराल वालों को फोन करते थे तो वे बताते थे कि वह सो रही है या नहा रही है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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