CM धामी से मिला PRSI डेलीगेशन, देहरादून में 13-15 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय अधिवेशन
PRSI के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें 13 से 15 दिसंबर को देहरादून में होने वाले राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए निमंत्रण दिया।
पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 13, 14 और 15 दिसंबर को देहरादून में होने वाले राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने अधिवेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसका ब्रोशर भी सौंपा।
अधिवेशन का विषय और कार्यक्रम
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस अधिवेशन का मुख्य विषय है "विकसित भारत @ 2047 में जनसंपर्क की भूमिका"। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अधिवेशन में राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री के विचार
मुख्यमंत्री ने देहरादून में इस अधिवेशन के आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जनसंपर्क का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जनसंपर्क का सही उपयोग बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल, जनता से लगातार संपर्क बनाए रखने, फर्जी खबरों को रोकने और जनसंपर्क के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विचार करने की जरूरत बताई।
इस दौरान में पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया, सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश भट्ट, संयोजक सिद्धार्थ बंसल और अन्य सदस्य वैभव गोयल, अनिल वर्मा, अजय डबराल, संजय भार्गव तथा प्रियांक वशिष्ठ भी मौजूद रहे।
