देहरादून नगर निगम में कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष? कांग्रेस ने निकाल लिया फॉर्मूला

हर नगर निकाय में यही मानक अपनाएगी पार्टी: पार्टी संगठन ने सभी नगर निकायों में यही मानक अपनाने का निर्णय लिया है। इस बाबत जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की गई है। वे दावेदारों के समर्थन की स्थिति को समझकर अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे।

दून नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कांग्रेस के लिए सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। बोर्ड गठन को छह माह गुजरने के बावजूद कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है। अब पार्टी ने नया फॉर्मूला लागू किया है, ‘जिस दावेदार को 50% से अधिक कांग्रेस पार्षदों का समर्थन मिलेगा, वही नेता प्रतिपक्ष बनेगा।’

हर नगर निकाय में यही मानक अपनाएगी पार्टी पार्टी संगठन ने सभी नगर निकायों में यही मानक अपनाने का निर्णय लिया है। इस बाबत जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की गई है। वे दावेदारों के समर्थन की स्थिति को समझकर अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। सूत्रों की मानें तो आने वाले कुछ हफ्तों में निर्णय की संभावना जताई जा रही है।

कांग्रेस में दावेदारों की जोर आजमाइश शुरू दून निगम में 23 कांग्रेस पार्षद हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्षद कोमल वोहरा, संगीता गुप्ता, अर्जुन सोनकर और इतात खान नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह पार्षद निजी स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय हैं।