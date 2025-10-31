Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dehradun mussoorie road 10 danger zones landslide traffic jam
आपदा के बाद खतरनाक हो गया देहरादून से मसूरी तक का सफर, हर तीन किमी पर डेंजर जोन

आपदा के बाद खतरनाक हो गया देहरादून से मसूरी तक का सफर, हर तीन किमी पर डेंजर जोन

संक्षेप: हालिया आपदा के बाद देहरादून-मसूरी सड़क पर कुठालगेट, कोल्हूखेत और ग्लोगी समेत करीब 10 खतरनाक मोड़ (डेंजर जोन) बन गए हैं, जहां भूस्खलन और सड़क धंसने का खतरा बना हुआ है, जिसके ट्रीटमेंट के चलते रोजाना जाम लग रहा है।

Fri, 31 Oct 2025 06:34 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ठाकुर सिंह नेगी। देहरादून
share Share
Follow Us on

देहरादून से मसूरी का सफर इन दिनों खतरे से भरा है। हालिया आपदा के बाद 35 किमी लंबी दून-मसूरी रोड पर करीब 10 डेंजर जोन बन चुके हैं। कुठालगेट से लेकर मसूरी तक हर तीन किमी पर एक खतरनाक मोड़ (डेंजर जोन) है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोल्हूखेत, ग्लोगी और कुठालगेट-शिव मंदिर क्षेत्र सबसे जोखिम भरे हैं। यहां सड़क धंसने के साथ ही पहाड़ी से मलबा गिरने का खतरा है। ट्रीटमेंट के चलते रोज जाम लग रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। वीकेंड पर भी लोगों को जाम से दो-चार होना पड़ता है। कुठालगेट के पास आपदा के समय पुल क्षतिग्रस्त होने पर वैली ब्रिज बना था। दबाव बढ़ने से यह हिस्सा जाम का कारण बना है।

कोल्हूखेत: ऊपर से झरना, नीचे धंसी सड़क

आपदा में कोल्हूखेत की सड़क धंसी थी। लोनिवि दीवार और पुश्ता बनाकर मरम्मत कर रही है, मगर यह सड़क सिंगल लेन है। ऊपर से झरने का पानी सड़क पर गिरता है, जिससे पत्थर भी गिर सकते हैं। पुलिस दिनभर एक ओर का ट्रैफिक रोक दूसरी ओर से वाहन निकालती है। कई बार दोनों ओर कई किमी लंबा जाम लग जाता है।

कई स्थानों पर पत्थर गिरने का भी खतरा

कोल्हूखेत से लेकर मसूरी तक कई जगह पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर बना रहता है। लोक निर्माण विभाग ने संवेदनशील स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। वहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार, भट्टा गांव और मसूरी झील के पास सुरक्षा डिवाइडर क्षतिग्रस्त हैं, जिससे गहरी खाइयों के ऊपर वाहन चलाना जोखिम भरा है।

ईई-लोनिव (प्रांतीय खंड) राजेश कुमार का कहना है कि इस महीने अंत तक कोल्हूखेत में ट्रीटमेंट का काम पूरा कर लिया जाएगा। कुठालगेट-शिव मंदिर के पास वैली ब्रिज दो लेन है, मुख्य पुल के निर्माण का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। ग्लोगी में सड़क किनारे सामग्री जल्द हटाई जाएगी।

ग्लोगी: ट्रीटमेंट के बाद भी बरकरार है खतरा

ग्लोगी क्षेत्र भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। पहाड़ी पर ट्रीटमेंट और पानी निकासी के लिए सीढ़ीनुमा नहर तो बनाई गई, लेकिन काम अधूरा है। भूस्खलन अब भी जारी है। सड़क के किनारे निर्माण सामग्री और नुकीले सरियों के बंडल रखे गए हैं, जो न केवल जाम, बल्कि दुर्घटना का भी कारण बन रहे हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।