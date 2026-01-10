Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dehradun mehunwala robbery masked men hostage cash jewellery loot crime
देहरादून में बेखौफ हो रहे अपराधी! घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 50 लाख के जेवर लूटे

देहरादून में बेखौफ हो रहे अपराधी! घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 50 लाख के जेवर लूटे

संक्षेप:

देहरादून के मेहूंवाला में चार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर एक लाख नगदी और 50 लाख के जेवरात लूट लिए। पुलिस और एसओजी की टीमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी हैं।

Jan 10, 2026 06:52 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

देहरादून के पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मेहूंवाला में बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार देर रात पुलिस को चुनौती दी। हथियारों से लैस चार नकाबपोश बदमाशों ने वन विहार स्थित एक घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की और असलहे के बल पर एक लाख रुपये की नगदी व करीब 50 लाख रुपये के जेवरात लूटकर फरार हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना मेहूंवाला के वन विहार में समृद्ध परिवार शराफत अली के यहां गुरुवार रात हुई। घटना के वक्त वह अपने चाचा की दुकान पर गए हुए थे। घर में उनकी पत्नी रुबिना, सास सबिना, तीन छोटे बच्चे और पड़ोस में रहने वाली नेहा मौजूद थीं। तभी अचानक नकाबपोश चार बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने घर में घुसते ही महिलाओं और बच्चों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया। विरोध करने पर उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। डरे-सहमे परिवार से बदमाशों ने घर में रखे एक लाख रुपये लूट लिए और शराफत की पत्नी रुबिना के शरीर से सोने-चांदी के जेवरात भी उतरवा लिए। इसके अलावा घर में रखे गहने भी लूट गए। बदमाशों के जाते ही शराफत को उनकी पत्नी ने फोन किया। तब पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसरों में हड़कंप मच गया। सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। लुटेरों की तलाश में पुलिस और एसओजी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:देहरादून में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, नाम बदलकर रहती थी; फर्जी दस्तावेज बरामद

रिलायंस ज्वेलरी लूट के बाद बड़ी घटना

देहरादून में नौ नवंबर 2023 को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती की घटना हुई थी। राष्ट्रपति की मौजूदगी के बीच सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के पास स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बिहार के सुबोध गैंग के डकैत 14 करोड़ रुपये से अधिक के गहने लूट ले गए थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR सा हाल न हो जाए! देहरादून में पहली बार 12 घंटे 300 के पार रहा AQI

सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल के पास लगे कैमरों में संदिग्धों की फुटेज मिली है। पुलिस अब बदमाशों के रूट को मैप कर रही है। बदमाशों के सहारनपुर की तरफ भागने की संभावना है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।