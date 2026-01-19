देहरादून MBBS रैगिंग केस में अब तक क्या-क्या हुआ, मुस्लिम छात्र को जूते से पीटा; बाल भी काटे थे

संक्षेप: Dehradun MBBS Ragging Case: दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र से रैगिंग प्रकरण में आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार ने आरोपी छात्रों को डिबार करने के निर्देश दिए। साथ ही कानून के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

Dehradun MBBS Ragging Case: उत्तराखंड के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक गंभीर मामला सामने आया था। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक मुस्लिम छात्र को उसके सीनियर्स ने जूते-चप्पल से पीटा। उन पर उसके बाल भी काटने के आरोप लगे थे। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जांच रिपोर्ट आने तक आरोपी छात्रों को डिबार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आज शाम तक मिलने की संभावना है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक अजय आर्य ने रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

एएनआई से विशेष बातचीत में अजय आर्य ने कहा, “जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा। प्रिंसिपल से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यह रैगिंग का मामला है। रैगिंग किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। जांच जारी है और जैसे ही यह पूरी होगी, दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। मुझे आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। छात्रों को हमारा पूरा समर्थन है।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एंटी-रैगिंग कमेटी गठित होती है, जो प्रशासन और अस्पताल अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहती है। किसी भी छात्र को अपनी समस्या साझा करने का पूरा अधिकार है। कॉलेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

आरोपी छात्र हॉस्टल से निष्कासित इधर, दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रैगिंग और पिटाई के मामले में आरोपी एमबीबीएस के दो छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। रविवार को मामला गरमाने पर छुट्टी के दिन ही छात्रों को निष्कासित करने का आदेश चीफ वार्डन डॉ. राजीव कुशवाह की ओर से जारी किया गया। इस प्रकरण में डॉ. गजाला रिजवी की अगुवाई वाली एंटी रैगिंग कमेटी जांच कर रही है।