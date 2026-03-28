देहरादून मेयर को मौत के 11 साल बाद लोकसभा से निमंत्रण, परिजनों ने उठाए सवाल
देहरादून की पूर्व मेयर स्वर्गीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा के निधन के 11 साल के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। उन्हें कार्यक्रम में परिचर्चा पर आमंत्रित किया है। इसे लेकर पूर्व मेयर के परिजनों ने सवाल उठाए हैं।
देहरादून की पूर्व मेयर स्वर्गीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा के निधन के 11 साल के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। उन्हें कार्यक्रम में परिचर्चा पर आमंत्रित किया है। इसे लेकर पूर्व मेयर के परिजनों ने सवाल उठाए हैं।
जानकारी के अनुसार 11 वर्ष पूर्व 18 फरवरी 2015 को पूर्व मेयर मनोरमा डोबरियाल शर्मा का निधन हो चुका है, लेकिन 20 मार्च 2026 को लोकसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव ज्योचनामयी सिन्हा की ओर से उनके नाम से निमंत्रण पत्र भेजा गया है। निमंत्रण पत्र में महिला संसदीय सदस्यों पर प्रकाशित होने वाली नई पुस्तक के लिए मूल लेख में योगदान देने को कहा गया है। पत्र में लोकसभा सचिवालय महिला संसदीय सदस्यों के योगदान को दस्तावेजीकृत और सराहना करने के उद्देश्य से 1993 की पुरानी पुस्तक का अपडेटेड संस्करण तैयार करने के बाबत लिखा है।
इनकी बुद्धि शुद्धि जरूर करवाएं: विवेक
स्व. मनोरमा डोबरियाल शर्मा के बेटे विवेक शर्मा डोबरियाल ने बताया कि यह मानवीय भूल हो सकती है लेकिन यह लापरवाही भी है। उन्होंने लिखा है कि धन्यवाद मोदी सरकार। आपने मेरी मां, जो कि 11 साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुकी हैं, मैं मम्मी से निवेदन करूंगा कि वहां पहुंचकर इनकी बुद्धि शुद्धि जरूर करवाएं।
एक अन्य खबर में, दून मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में वहां की एक महिला कर्मचारी ने ही अनियमितताओं और उनके मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कॉलेज की कर्मचारी मुन्नी खंडूरी ने प्राचार्या डॉ गीता जैन को लिखित शिकायत देकर कहा कि लाइब्रेरी के कई कर्मचारी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि काम छीनने की कोशिश और उनके बच्चों को फोन कर धमकाया जा रहा है। प्राचार्य के अलावा सीएम कार्यालय को भेजी शिकायत में कर्मचारी मुन्नी खंडूरी ने कहा कि लाइब्रेरी में भारी लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी ड्यूटी के दौरान घंटों गायब रहते हैं, गपशप करते हैं और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। आरोप है कि सच्चाई छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लंबे समय तक बंद रखे गए। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।
कहा कि उन्हें बार-बार जलील कर उनकी सीट से उठाया जा रहा है और उनका रजिस्टर, कुर्सी बाहर फेंक दी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहीं, प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने कहा कि शिकायत मिली है। जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।