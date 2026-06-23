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देहरादून मास्टर प्लान पर 6 से 21 जुलाई तक सुनवाई करेगा MDDA, आपत्ति और सुझाव भी दे सकेंगे

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून मास्टर प्लान पर एमडीडीए 6 से 21 जुलाई के बीच सुनवाई करेगा। इसमें लोगों से आपत्ति और सुझाव भी लिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर बदलाव भी होगा।

देहरादून मास्टर प्लान पर 6 से 21 जुलाई तक सुनवाई करेगा MDDA, आपत्ति और सुझाव भी दे सकेंगे

Dehradun Master Plan Hearing: देहरादून मास्टर प्लान 2041 पर सुनवाई की तारीख जारी हो गई है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने 6 से 21 जुलाई के बीच सुनवाई का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दौरान सेक्टर एक से 12 की सुनवाई होने जा रही है। एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि सुनवाई के दौरान लोगों से मिली आपत्ति और सुझावों पर विचार होगा और जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किया जाएगा।

इसके तहत छह से 21 जुलाई तक विभिन्न सेक्टरों में सुनवाई होगी। हर दिन सुबह 11 से शाम पांच बजे तक लोगों को नई आपत्ति या सुझाव रखने का मौका भी मिलेगा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि लोग, भू-स्वामी और संस्थाएं अपने सुझाव और आपत्तियां रख सकते हैं।

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जरूरत पड़ने पर बदलाव भी

मास्टर प्लान में आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लोगों से मिली आपत्ति और सुझावों का परीक्षण होगा। जरूरत पड़ने पर मास्टर प्लान में बदलाव भी किया जा सकेगा।

पारदर्शी तरीके से पूरी होगी प्रक्रिया

एमडीडीए ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर जगह अफसरों की टीम मौजूद रहेगी। वे सुझाव व आपत्तियों को दर्ज करेंगे। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुनवाई को व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा।

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उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 शहर के दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नागरिकों, विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थाओं से मिले सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार उनका परीक्षण किया जाएगा। पूर्व में दर्ज आपत्तियों के अलावा लोग दोबारा आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

शेड्यूल जारी

● 06 जुलाई: प्राइमरी स्कूल अजबपुर खुर्द देहरादून (सेक्टर-1)

● 07 जुलाई: ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी क्लेमनटाउन देहरादून (सेक्टर-2)

● 08 जुलाई: दून यूनिवर्सिटी परिसर देहरादून (सेक्टर-3)

● 09 जुलाई: देहरादून नगर निगम स्थित टाउन हॉल (सेक्टर-4)

● 10 जुलाई: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून (सेक्टर-5)

● 13 जुलाई: आईटीआई पार्क देहरादून (सेक्टर-6)

● 14 जुलाई: जीआरडी यूनिवर्सिटी राजपुर रोड देहरादून (सेक्टर-7)

● 15 जुलाई: सीएनआई गर्ल्स इंटर कॉलेज राजपुर रोड (सेक्टर-8)

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● 17 जुलाई: पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बिधौली देहरादून (सेक्टर-9)

● 18 जुलाई: देहरादून तहसील का मिनी टाउन हॉल (सेक्टर-10)

● 20 जुलाई: पॉलीटेक्निक भवन सुद्धोवाला देहरादून (सेक्टर-11)

● 21 जुलाई: वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट चंद्रबनी रोड (सेक्टर-12)

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


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