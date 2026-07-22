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युवक ने कमरे में घुसकर विवाहिता को गोली मारी, फिर खुद को उड़ाया; वजह अवैध संबंध

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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विकासनगर में एक युवक ने महिला मित्र को गोली मार दी। फिर तमंचे से खुद की भी जान ले ली। प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। युवक की मौत हो गई है, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है।

युवक ने कमरे में घुसकर विवाहिता को गोली मारी, फिर खुद को उड़ाया; वजह अवैध संबंध

देहरादून के विकासनगर में आज सुबह सनसनीखेज वारदात हो गई। एक युवक ने महिला मित्र को कमरे में घुसकर गोली मार दी। इस घटना के तुरंत बाद उसने खुद की भी जान ले ली। वारदात में महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के पीछे अवैध संबंध होना बताया जा रहा है।

वारदात विकासनगर के कल्याणपुर की है। यहां कमलेश नामकर युवक ने अपनी महिला मित्र को गोली मार दी। फिर खुद को भी गोली मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल है। महिला का इलाज ग्राफिक एरा अस्पताल में चल रहा है। मृतक चकराता का रहने वाला था। जबकि महिला त्यूणी की बताई जा रही है।

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चार साल से किराए पर रह रही महिला

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला चार साल से यहां किराए पर रह रही थी। उसके दो बच्चे है। महिला का पति त्यूणी में ही गाड़ी चलाता है। बताया जा रहा है कि कमलेश और उस महिला के अवैध संबंध थे। घटना सुबह सवा दस बजे की बताई जा रही है।

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उधर, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला और कमलेश के परिवारजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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