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वकील को गोलियों से भूनने वाला छोटा भाई, पिता के खाते से 10 लाख निकाल खरीदी थी पिस्टल

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में देर रात वकील को गोलियों से भूनने वाले कांड में पुलिस ने 10 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं उसका छोटा भाई निकला। बड़े भाई की पिटाई से वो खफा था।

वकील को गोलियों से भूनने वाला छोटा भाई, पिता के खाते से 10 लाख निकाल खरीदी थी पिस्टल

देहरादून के भुड्डी गांव के सोहेल हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 10 घंटे के भीतर कर दिया। सोहेल द्वारा पीटे जाने से नाराज होकर, उसके सगे छोटे भाई शाहिद ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 21 वर्षीय शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। उधर, उनके मां-बाप कुछ दिन पहले ही हज यात्रा पर गए हैं।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया, रविवार रात सूचना मिली थी कि भुड्डी में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सोहेल (24 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल जांच टीमें गठित की गईं।

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बाथरूम से मिली पिस्टल

जब पुलिस ने घर व आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि बीते दो दिन से घर के कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट कर उन्हें सिर्फ लाइव मोड पर रखा गया था। साथ ही अन्य फुटेज में बाहर से किसी के अंदर आने के साक्ष्य नहीं मिले। घर की जांच के दौरान पुलिस को बाथरूम में छिपाई गई देशी पिस्टल मिली। इससे पुलिस का शक शाहिद पर गहरा गया। उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। शाहिद ने कबूला कि उसने सोहेल की हत्या कर बदमाशों की झूठी कहानी रची थी।

घर से 10 लाख चुराए और खरीदी थी पिस्टल

पुलिस के अनुसार, आरोपी शाहिद ने पिता के खाते से 10 लाख निकाले थे और उनमें से 2 लाख में पिस्टल खरीदी थी। उसी पिस्टल से उसने अपने भाई की हत्या कर दी।

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शाहिद ने खूब किया ड्रामा

हत्या के बाद खुद को निर्दोष साबित करने और पुलिस का ध्यान भटकाने को शाहिद ने खूब ड्रामा किया। पड़ोसी के मौके पर पहुंचने पर शाहिद ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उसने गांव वालों को उकसाया और सबने सोहेल के शव को दून-पांवटा साहिब हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया।

शौक ने शाहिद को बनाया हत्यारा

एसएसपी के अनुसार, शाहिद नशे व महंगी चीजों का आदी था। उसके माता-पिता करीब 20 दिन पहले हज पर गए थे। उनके जाने के बाद शाहिद ने पिता का एटीएम कार्ड चुराया और उनके खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए। इसका पता चलने पर सोहेल ने शाहिद की पिटाई कर दी थी। इसी का बदला लेने को शाहिद ने खौफनाक साजिश रची। उसने सीसीटीवी कैमरों की सेटिंग बदली और मौका पाकर 14 जून की रात सोहेल को गोली मार दी।

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माता-पिता हज पर

सोहेल और शाहिद के माता-पिता अब्दुल हारून और उनकी पत्नी कुछ ही दिन पहले हज यात्रा पर गए थे। प्रापर्टी डीलर हारून के तीन बेटे और एक बेटी है। सबसे बड़ा बेटा मर्चेंट नेवी में है। बेटी का निकाह हो चुका है। दो बेटे सोहेल और शाहिद घर में थे। माता-पिता को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके पीछे एक बेटा दुनिया से विदा हो जाएगा जबकि दूसरा, उसी की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे होगा।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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