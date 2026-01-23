गणतंत्र दिवस परेड में मेहमान बनेंगी उत्तराखंड की लखपति दीदी, जानें सफलता की कहानी

संक्षेप: देहरादून की संतोषी सोलंकी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी; उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 60 लाख का प्रिंटिंग टर्नओवर हासिल कर मिसाल पेश की है।

सीमित संसाधनों से आत्मनिर्भरता का सफर तय करने वाली दून के सहसपुर ब्लॉक की संतोषी सोलंकी 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश का मान बढ़ाएंगी। भारत सरकार ने उन्हें लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कई महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत संतोषी न केवल स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, बल्कि वे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बनी हैं। सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि ग्राम पंचायत शंकरपुर की संतोषी ने साल 2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एकता स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने सेलाकुई में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। वर्तमान में उनका वार्षिक टर्नओवर 60 लाख रुपये तक पहुंच गया है, जिससे उन्हें लगभग 18 लाख रुपये का सालाना लाभ हो रहा है।

संतोषी सोलंकी ने बताया कि पेपर वर्क के साथ फ्लेक्स मशीन की शुरुआत के बाद उन्हें बड़ी कंपनियों से भी लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। टप्परवेयर प्लास्टिक कंपनी, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, हैब फार्मा एवं हिमालयन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां उनकी प्रिंटिंग प्रेस से पैकेजिंग एवं प्रचार सामग्री के ऑर्डर देती हैं, जिससे बड़े स्तर पर कार्य एवं बेहतर लाभ संभव हो पा रहा है।

स्थानीय महिलाओं को भी दिया रोजगार सेलाकुई स्थित सोलंकी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री सहित विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग कार्य किए जा रहे हैं। संतोषी सोलंकी अपने पति के साथ मिलकर इस उद्यम का संचालन कर रही हैं तथा अपनी प्रिंटिंग प्रेस में चार महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है।