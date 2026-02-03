30 से अधिक यात्रियों से भरी हिमाचल रोडवेज खाई में गिरी, कालसी में बड़ा सड़क हादसा

संक्षेप: देहरादून के कालसी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हिमाचल रोडवेज की बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में 30 से अधिक लोग सवार थे। कई लोगों की मौत की सूचना है।

देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हिमाचल रोडवेज की एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में 30 से अधिक लोग सवार थे।

एसडीआरएफ से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मीनाक रोड पर क्वानू क्षेत्र में सुदोई खड्ड के पास हुई। बस नेरूवा (हिमाचल प्रदेश) से विकासनगर की ओर जा रही थी। हादसे के समय बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे।

तीन यात्रियों की मौत, कई घायल अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है।