देहरादून एयरपोर्ट का ₹232 करोड़ मैनेजर ने शेयर बाजार में उड़ाया, जज के सवाल पर मुस्कुराया

देहरादून के जौलीग्रांट स्थित एयरपोर्ट पर 232 करोड़ रुपए के घपले का मामला सामने आया है। मामले का आरोपी चार दिन सीबीआई की रिमांड पर रहेगा। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज मदन राम ने आरोपी की रिमांड की सोमवार को मंजूरी दी। रिमांड अवधि मंगलवार सुबह दस बजे से शुरू होगी। कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो वो बेफिक्र और मुस्कुराते दिखा। पैसे कहां हैं... जज के सवाल पर उसने बड़े आराम से कहा कि पैसा शेयर बाजार में लगा दिया है।

सीबीआई दिल्ली एसीबी शाखा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देहरादून एयरपोर्ट के सीनियर मैनेजर (फाइनेंस) चंद्रकांत पी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इसमें एयरपोर्ट पर बतौर वरिष्ठ प्रबंधक (एफएंडए) तैनात रहे राहुल विजय और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया हैं।

क्या है मामला आरोप है कि राहुल विजय ने देहरादून एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच सरकारी रकम का गबन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलने वाले 232 करोड़ रुपये कई निजी खातों में ट्रांसफर कर निजी उपयोग में लाए गए। सीबीआई ने आरोपी राहुल विजय को गिरफ्तार कर कोर्ट से मामले से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य जुटाने के लिए राहुल विजय की पुलिस कस्टडी की मांग की थी।

सीबीआई ने कोर्ट में तर्क रखा कि केस में अहम सबूत जुटाए जाने हैं। राहुल के साथ और कौन भागीदार रहा, उनके नाम जुटाने के लिए रिमांड जरूरी है। सीबीआई कोर्ट देहरादून के जज मदन राम ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए राहुल विजय को चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) में भेजने का आदेश दिया। यह रिमांड मंगलवार 10 बजे से शुरू होगी और चार दिन तक चलेगी।