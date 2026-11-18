काम की बात: देहरादून में 19 नवंबर को रोजगार मेला, 10वीं पास से इंजीनियरिंग-पीजी डिग्री वालों तक को नौकरी का मौका
Dehradun Job Fair: देहरादून में 19 नवंबर को रोजगार मेला है। 1200 पदों पर भर्तियां निकली हैं। 10वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग और पीजी डिग्री वालों तक को मौका है।
Dehradun Job Fair: देहरादून में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 10वीं पास से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारक युवाओं को एक ही जगह नौकरी पाने का मौका मिलने जा रहा है। सेवायोजन विभाग की ओर से 19 नवंबर को देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश की 17 कंपनियां करीब 1200 पदों पर भर्ती करेंगी। खास बात यह है कि रोजगार मेले में सुरक्षा गार्ड से लेकर इंजीनियरिंग, मशीन ऑपरेटर, बैंकिंग, सेल्स, मार्केटिंग और अस्पतालों तक में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे।
क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि रोजगार मेले में अलग-अलग शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए पद उपलब्ध रहेंगे। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास से लेकर बीटेक, बीएससी नर्सिंग और अन्य तकनीकी व व्यावसायिक डिग्रियों तक निर्धारित की गई है। पदों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 13,500 रुपये से लेकर 32 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। इससे तकनीकी क्षेत्र के साथ ही गैर तकनीकी और सेवा क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं को भी अवसर मिलेगा।
हीरो मोटर में 250 पद, सिक्योरिटी क्षेत्र में भी बड़ी भर्ती
तकनीकी ट्रेड में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए हीरो मोटर हरिद्वार में सबसे अधिक 250 पदों पर भर्ती करेगी। यहां मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, पेंटर समेत अन्य तकनीकी ट्रेड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसके अलावा एस्टमैन में 100 से अधिक, टाटा मोटर में 30, आईपीसीए में 30, आईटीसी में 22, मुनजल शोवा में 12 और टीआई मेडिकल में 10 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
वहीं, सुरक्षा क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर रहेंगे। जी-फोर एस सिक्योर सॉल्यूशन में 200 और क्यू प्लस सिक्योरिटी सर्विसेज में 100 पदों पर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की भर्ती होगी। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। यानी कम शैक्षिक योग्यता वाले युवाओं को भी रोजगार मेले में अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
बैंकिंग, सेल्स और मार्केटिंग में भी मिलेंगी नौकरियां
कार्यालयी कामकाज, बैंकिंग, सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए भी कई कंपनियां भर्ती करेंगी। टैलेंट एक्सपर्ट सॉल्यूशन में 150, आईएसओएन बीपीओ में 100 से अधिक, उत्कर्ष स्मॉल बैंक में 50, पेटीएम में 50, बजाज कैपिटल में 26, स्काई विंग्स एडवाइजर में 10 और नुमैक्स में 50 पद प्रस्तावित हैं।
इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर स्नातक तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। कुछ पदों पर कंप्यूटर कौशल रखने वाले युवाओं को भी अवसर मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे अभ्यर्थियों के लिए आरजी स्टोन हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स और इलेक्ट्रिशियन के 10 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
इस तरह रोजगार मेले में तकनीकी, औद्योगिक, सुरक्षा, बैंकिंग, बिक्री, मार्केटिंग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। अलग-अलग योग्यता और कौशल वाले युवाओं को अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
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