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इंदिरा अम्मा कैंटीन की थाली भी होगी मंहगी, अभी 30 रुपए मिल रहा भरपेट खाना

Gaurav Kala महेश पांडे, देहरादून
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देहरादून में इंदिरा अम्मा कैंटीन की थाली भी महंगी होने वाली है। अभी 30 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पौड़ी मुख्यालय में 50 रुपये और रुद्रपुर में 80 रुपये की एक थाली मिल रही है।

इंदिरा अम्मा कैंटीन की थाली भी होगी मंहगी, अभी 30 रुपए मिल रहा भरपेट खाना

देहरादून में इंदिरा अम्मा भोजनालय में मिलने वाली सस्ती थाली जल्द ही महंगी हो सकती है। विकास भवन कार्यालय से इंदिरा अम्मा कैंटीन की थाली की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।

अभी तक एक थाली 30 रुपये

में उपलब्ध थी जिसका दाम अब बढ़ाकर 50 रुपये करने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार सब्सिडी बढ़ाकर कुछ राहत देने पर भी विचार कर सकती है, ताकि अंतिम कीमत आम लोगों की पहुंच में बनी रहे।

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योजना का मकसद और वर्तमान संकट

उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य, गरीबों को सस्ता भोजन और महिलाओं को रोजगार देना था। कैंटीन में थाली तीस रुपये की है। इसमें सरकार 10 रुपये की सब्सिडी देती है जिससे लोगों को यह थाली 20 रुपये में मिल रही है। लेकिन अब लगातार बढ़ रही महंगाई ने कैंटीन संचालन को मुश्किल बना दिया है। खाद्यान्न, सब्जियों और ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे के कारण 20-30 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना संचालकों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। यही वजह है कि स्वयं सहायता समूहों ने दरें बढ़ाने की मांग उठाई, जिसके बाद थाली का दाम 50 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार हुआ। हालांकि, इसे लेकर अभी शासन स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

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42 कैंटीन में से 19 बंद

गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने वाली इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना के तहत प्रदेशभर में 100 भोजनालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 42 भोजनालयों ही खुल पाए थे। बजट की कमी और प्रशासनिक बेरुखी के चलते अब इनमें से 19 बंद भी हो चुके हैं। देहरादून में ही 10 में से पांच कैंटीन बंद हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जो रोज सस्ती थाली पर निर्भर थे।

पौड़ी मुख्यालय में 50 रुपये की थाली, रुद्रपुर में 80 रुपये की मिल रही

सरकार ने भले ही इंदिरा अम्मा भोजनालय में थाली के रेट 20 रुपये तय किए थे लेकिन जिलों में दाम अलग-अलग हैं। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में 2016 से इंदिरा अम्मा कैंटीन चल रही थी, लेकिन अब बंद है। ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर में पांच कैंटीनों में से तीन चल रही हैं। यहां कैंटीन में खाने की थाली 80 रुपये में मिल रही है। चम्पावत में वर्ष 2015 में एकमात्र कैंटीन खोली गई जो करीब तीन साल बाद बंद हो गई। पिथौरागढ़ में 2018 से संचालन ठप है। नैनीताल में कैंटीन चार साल पहले बंद हो चुकी है। हरिद्वार में दो कैंटीनों में से अब एक पर ताला है। यहां 20 रुपये में थाली मिल रही है। पौड़ी मुख्यालय में दो इंदिरा अम्मा कैंटीन संचालित हो रही है। यहां कैंटीन में एक थाली 50 रुपये में मिल रही है।

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