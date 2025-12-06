देहरादून में भी इंडिगो संकट का असर, 13 उड़ाने रद्द; यात्री परेशान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dehradun indigo 13 Flights cancel passengers
देश के नौ शहरों से देहरादून आने वाली इंडिगो की सभी 13 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई हैं। इन्हीं फ्लाइटों को दून से वापस भी जाना था। इससे दून आने और यहां से जाने वाले हजारों यात्री परेशान रहे।

Dec 06, 2025 01:02 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून
देश के नौ शहरों से देहरादून आने वाली इंडिगो की सभी 13 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई हैं। इन्हीं फ्लाइटों को दून से वापस भी जाना था। इससे दून आने और यहां से जाने वाले हजारों यात्री परेशान रहे। दिल्ली और अन्य शहरों को जाने वाले यात्रियों को इंडिगो स्टाफ और एयरपोर्ट प्रशासन दूसरे शहरों में भेजने के लिए एयरपोर्ट पर मदद कर रहा है। दोपहर करीब 2:00 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री मौजूद थे। इन्हें दिल्ली से दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने 150 टैक्सियों की व्यवस्था कर इन यात्रियों को दिल्ली भेजा।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा, 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों में उठाए गए कदम पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शनिवार रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या एक हजार से कम रहेगी।

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानों में तीन दिनों से जारी संकट शुक्रवार को और गहरा गया। चौथे दिन एक हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से जहां यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा, वहीं दिल्ली-मुंबई जैसी घरेलू उड़ानों का किराया चार गुना तक बढ़ गया। इससे दिल्ली से सिंगापुर जाना मुंबई जाने से सस्ता हो गया।

इस संकट को दूर करने के लिए डीजीसीए ने साप्ताहिक अवकाश का आदेश तत्काल वापस ले लिया। साथ ही उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। इस बीच नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने अगले तीन दिनों में सेवाएं पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद जताई। चालक दल के सदस्यों की उपलब्धता न होने के कारण हजार से ज्यादा विमन रद्द करने पड़े। इसके साथ ही बीते चार दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या बढ़कर 1900 के पार पहुंच गई। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने व घंटों की देरी के कारण दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद समेत देश के अन्य हवाई अड्डों पर यात्रियों में अफरातफरी रही।

हाथापाई की नौबत: यात्रियों को हुई परेशानी के कारण हवाईअड्डों पर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। यात्रियों ने विमानन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से नाराज विदेशी महिला ने हंगामा किया। बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

Dehradun

