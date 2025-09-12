देहरादून की सड़कों पर अब जर्मनी की मशीनों से लगेगी झाड़ू, साढ़े 6 करोड़ है कीमत

देहरादून की सड़कों पर अब जर्मनी की मशीनों से लगेगी झाड़ू, साढ़े 6 करोड़ है कीमत
देहरादून नगर निगम ने स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहर की सड़कों को साफ करने के लिए जर्मन तकनीक वाली एडवांस स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं, जिनकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपये है। ये मशीनें जल्द ही ट्रायल के बाद काम करना शुरू कर देंगी।
नगर निगम देहरादून ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जर्मन तकनीक वाली स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं। गुरुवार को ये मशीनें देहरादून पहुंच गईं। ये मशीनें सड़क पर गंदगी को साफ करेंगी। ये काफी एडवांस मशीने हैं।
एक दिन में कई किमी तक की सफाई होगी
ये मशीनें एक ही दिन में कई किलोमीटर क्षेत्र में सफाई का कार्य करेंगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी कम समय के भीतर ज्यादा क्षेत्र में सफाई कार्य हो सकेगा। इनके जरिये शहर की मुख्य सड़कों की सफाई की जाएगी। नगर निगम जल्द ही इनका ट्रायल होने करेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनसे काम लेना शुरू किया जाएगा। नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि ट्रायल करवाने के बाद मशीनों से काम लेना शुरू करेंगे।
छह करोड़ से ज्यादा कीमत
करीब साढ़े छह करोड़ की कीमत से खरीदी गई ये मशीनें गुरुवार को देहरादून पहुंच गई हैं। यह सड़कों पर जमा कचरे, धूल, और अवशेषों को साफ करने में मदद करती है।
