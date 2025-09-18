dehradun flash flood weather updates 18 sep imd warns intense rain Storm alert uttarakhand mausam देहरादून जल प्रलय में 18 शव मिले, आज भी बारिश-तूफान का अलर्ट; 12वीं तक स्कूल बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
देहरादून जल प्रलय में 18 शव मिले, आज भी बारिश-तूफान का अलर्ट; 12वीं तक स्कूल बंद

देहरादून में भीषण बारिश के बाद आई जल प्रलय में 7 और शव मिले हैं। इस तरह मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। 15 लोग अभी भी लापता हैं। 17 सितंबर की रात से देहरादून शहर भर में भारी बारिश हो रही है। आज भी 12वीं तक स्कूल बंद हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 18 Sep 2025 07:39 AM
उत्तराखंड में मानसूनी बारिश की तबाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जल त्रासदी में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। 15 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश, बिजली गिरने और तूफान की चेतावनी दी है। सरकार ने ऐहतियातन राजधानी में 12वीं तक स्कूल बंद रखे हैं।

मौसम विभाग ने 18 सितंबर को उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विशेष रूप से देहरादून, नैनीताल, चम्पावत, तेहरी-गढ़वाल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में येलो अलर्ट हैं। देहरादून में स्कूलों को बंद रखा गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा सतर्क रहने की अपील की है।

इसके अलावा पर्वतीय जिलों एवं यूएसनगर में बारिश के तेज से तेज दौर हो सकते हैं। बुधवार को दून में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

दून में बीती रात से लगातार हो रही बारिश

देहरादून में 17 सितंबर की रात से लगातार बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने जल प्रलय में मारे गए लोगों की नई सूची जारी की है। इसमें 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जबकि 15 लापता हैं। 13 लोगों के शव 16 सितंबर को बरामद हुए थे जबकि देर रात को 5 शव और बरामद किए गए।

