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क्लब वाले विवाद ने ली रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की जान, देहारदून गोली कांड की पूरी कहानी

Mar 30, 2026 07:13 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, एएनआई
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देहरादून में सोमवार सुबह हुए गोलीकांड में रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजपुर रोड पर दो कार सवारों में ओवरटेकिंग को लेकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि गोलियां चलनी शुरू हो गईं।

क्लब वाले विवाद ने ली रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की जान, देहारदून गोली कांड की पूरी कहानी

देहरादून में सोमवार सुबह हुए गोलीकांड में रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर वीके जोशी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजपुर रोड पर दो कार सवारों में ओवरटेकिंग को लेकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि गोलियां चलनी शुरू हो गईं। इसी दौरान एक गोली टहलने निकले आर्मी ब्रिगेडियर को लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये ये पूरा विवाद पिछली रात जेन जी क्लब से शुरू हुआ था। दरअसल जो लोग फायरिंग की घटना में शामिल थे, वह रविवार रात को जेन जी क्लब गए थे और वहां बिल को लेकर उनकी क्लब के कर्मचारियों से बहस हो गई थी। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई।

सोमवार सुबह जब क्लब संचालक बाहर गए तो वह लोग भी उनका पीछा करने लगे। बाद में दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि गोलियां चलनी शुरू हो गई जिसमें रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की मौत हो गई।

जेन जी क्लब सील

देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह देहरादून में हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में पुलिस ने मसूरी रोड स्थित जेन जी क्लब को सील कर दिया है और जिला मजिस्ट्रेट को उसका लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भेज दी है।

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एसपी ने एएनआई को आगे बताया कि गोलीबारी में शामिल लोग पिछली रात जेन जी क्लब में थे, जहां बिल को लेकर क्लब के कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि आज सुबह जब क्लब संचालकों ने परिसर बंद करने के बाद क्लब छोड़ा, तो वही युवक उनके पीछे-पीछे चले गए। जोहरी गांव में स्थिति और बिगड़ गई, जहां दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद गोलीबारी हुई।

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इस घटना में सुबह की सैर पर निकले सेवानिवृत्त सेना ब्रिगेडियर वी.के. जोशी की गोली लगने से मौत हो गई। एसपी ने आगे बताया कि गोलीबारी में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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