कहीं विदेश तो नहीं भाग गए! देहरादून का नामी बिल्डर कहां फरार? पुलिस को नहीं पता

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े चर्चित बिल्डर शाश्वत गर्ग के पत्नी समेत रहस्यमयी ढंग से गायब होने की गुत्थी अब और पेचीदा होती जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले की जांच कर रही हैं। हापुड़ पुलिस जहां उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर काम कर रही है, वहीं देहरादून पुलिस की ओर से दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वित्तीय गड़बड़ी की तह तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, अगर अगले चरण में उसके विदेश में होने के पुख्ता इनपुट मिलते हैं तो पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। प्राथमिकी में यह नाम दर्ज शाश्वत गर्ग (बिल्डर), साक्षी गर्ग (पत्नी), प्रवीण गर्ग (पिता), अंजली गर्ग (मां), सुलभ गोयल (साला) और कुशाल गोयल (साला)।

सवाल: कर्ज का बोझ या कोई बड़ी धोखाधड़ी पुलिस की जांच यह भी मानकर चल रही है कि गर्ग ने करोड़ों की देनदारी और विवादित प्रोजेक्ट के चलते साजिशन लापता होने की योजना बनाई होगी। यह भी जांच का हिस्सा है कि मामला महज कर्ज के बोझ का है या फिर पहले से रची गई किसी बड़ी धोखाधड़ी का।

डेढ़ महीने से लापता, हरिद्वार तक हुआ ट्रेस शाश्वत के परिवार समेत गायब हुए डेढ़ महीने से अधिक हो चुके हैं। उसके ससुराल पक्ष ने हापुड़ में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में खुलासा हुआ कि गर्ग की कार हरिद्वार तक ट्रेस की गई थी, जिसके बाद लोकेशन बंद हो गई। दून में दर्ज एफआईआर में गर्ग के परिवार और ससुराल पक्ष के कुछ सदस्यों भी नामजद है।