देहरादून के ड्रीमर्स एडु हब को बड़ी सफलता, NDA-II 2025 में 58 छात्रों ने मारी बाजी
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित NDA-II 2025 की फाइनल मेरिट सूची जारी होते ही देहरादून में जश्न का माहौल बन गया।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित NDA-II 2025 की फाइनल मेरिट सूची जारी होते ही देहरादून में जश्न का माहौल बन गया। एक बार फिर ड्रीमर्स एडु हब (Doon Defence Dreamers) ने बड़ी सफलता दर्ज की है। संस्थान के कुल 58 छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है।
AIR 5 के साथ टॉप रैंकर्स ने बनाया राष्ट्रीय दबदबा
संस्थान के छात्र युवराज सक्सेना ने All India Rank 5 प्राप्त की है। इसके अलावा आयन कुमार सिंह एआईआर में 10वीं रैंक, मोहम्मद याह्या 14वीं, रैंक आदित्य सिंह धरनिया ने 17वीं रैंक हासिल की। इन उपलब्धियों के साथ संस्थान के टॉप 20 में 4 छात्र, टॉप 50 में 10 छात्र, और टॉप 100 में 21 छात्र छात्राएं शामिल रहे।
छात्राओं ने भी बढ़ाया मान
एनडीए-156 में छात्राओं का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। एक ही संस्थान से 5 छात्राओं का राष्ट्रीय मेरिट में चयन होना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
2025 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन
ड्रीमर्स एडु हब ने वर्ष 2025 में भी अच्छी सफलता हासिल की थी। एनडीए में 35 फाइनल सिलेक्शन हुए थे। जबकि एनडीए II में 58 फाइनल सिलेक्शन हुए थे। यह आंकड़ा देश के प्रमुख डिफेंस कोचिंग संस्थानों में एक मजबूत रिकॉर्ड के रूप में देखा जा रहा है। लगातार शानदार परिणामों के चलते ड्रीमर्स एडु हब ने एनडीए तैयारी के क्षेत्र में अपनी अलग और मजबूत पहचान बना ली है। आज देश के 28 राज्यों से छात्र यहां आकर तैयारी कर रहे हैं, जो संस्थान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता का प्रमाण है।
संस्थापक का संदेश
इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक हरिओम चौधरी ने कहा, यह कोई पहली बार नहीं है जब ड्रीमर्स ने सफलता हासिल की है। लगातार अच्छे परिणामों ने आज हमें पूरे देश में एक अलग पहचान दी है।आज भारत के 28 राज्यों से छात्र यहां आकर तैयारी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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