शादी में 40 लाख खर्चने के बाद बड़ी कार की मांग पर टूटा रिश्ता, देहरादून में ससुरालवालों पर केस

देहरादून में दहेज में बड़ी गाड़ी की मांग को लेकर एक शादी टूट गई, जिसमें युवती के परिवार ने 40 लाख रुपये खर्च किए थे, जिसके बाद पुलिस ने पति समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

देहरादून में शादी में 40 लाख रुपये खर्च करने के बाद बड़ी कार की डिमांड के ताने पर रिश्ता टूट गया। मामले में पटेलनगर कोतवाली विवाहिता के पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी में खर्च किए 40 लाख पटेलनगर क्षेत्र निवासी युवती का विवाह बीते 24 जनवरी 2025 को खड़खड़ी, हरिद्वार निवासी ऋषि चौहान के साथ हुआ था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि शादी में उसके पिता ने कुल 40 लाख रुपये खर्च किए। दहेज के रूप में हुंडई आई 10 कार समेत अन्य सामान दिया। आरोप है कि विवाह के तुरंत बाद ससुराल पक्ष ने दहेज से असंतुष्टि जताते हुए बड़ी कार, अलमारी, सोफा सेट और अतिरिक्त नकदी की मांग शुरू कर दी।

बड़ी कार की डिमांज करने लगे ससुराल वाले विवाह के एक महीने बाद ही 22 फरवरी को पति और सास ने बड़ी कार न लाने पर घर से निकालने की धमकी दी। होली पर ससुराल पक्ष ने 20 हजार रुपये की मांग की। इसे पीड़िता ने पूरा किया। 28 मार्च को ससुराल वाले पीड़िता को जबरन देहरादून लाए और उसके परिवार से गाली-गलौज करते हुए दहेज का सामान बदलने की जिद की। आरोप है कि दो मई को खाना बनाने में देरी होने पर पति, सास और ननद ने पीड़िता के साथ मारपीट की। गालियां दीं और खाना देना बंद कर दिया। इससे पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई और सात मई 2025 को उसके भाई ने उसे इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पीड़िता ससुराल नहीं लौटी। उसने 13 जून को पटेलनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि मामले में महिला सेल ने समाधान कराने की कोशिश की। समाधान न निकलने पर केस दर्ज किया गया। आरोपियों में पति ऋषि चौहान, ससुर पन्ना लाल चौहान, सास गंगा चौहान और ननद पायल गोस्वामी शामिल हैं।