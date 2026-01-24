देहरादून में पार्षद दंपति पर हमला और मारपीट, 5 साल के बच्चे पर छोड़ा कुत्ता

संक्षेप: देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पालतू कुत्तों को लेकर हुए विवाद में पार्षद दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पार्क में बच्चे पर कुत्ता छोड़ने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है।

देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के डांडा खुदानेवाला में पालतू कुत्तों को लेकर हुए विवाद में भाजपा के स्थानीय पार्षद दंपति के साथ मारपीट कर दी गई। आरोप है कि पार्क में खेल रहे पांच साल के बच्चे पर कुत्ते को छोड़ा गया। पुलिस ने चार महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि डांडा खुदानेवाला, सहस्रधारा रोड निवासी पार्षद संजीत कुमार बंसल ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि घटना 19 जनवरी की शाम करीब पांच बजे की है। उनकी पत्नी और पांच वर्षीय बेटा मयूर विहार स्थित माता वाला पार्क में घूम रहे थे।

आरोप है कि तभी वहां मौजूद चार महिलाओं और दो पुरुषों ने उनके बेटे पर दो कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते बच्चे को काटने को दौड़े, जब पार्षद संजीत की पत्नी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए इसका विरोध किया तो आरोपियों ने महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पत्नी से सूचना मिलने पर संजीत मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। आरोप है कि उनके साथ भी जमकर मारपीट की और गंदी गालियां दीं। हाथापाई के दौरान संजीत के कपड़े फट गए और उनका मोबाइल फोन भी गुम हो गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव कराया और दंपति को छुड़ाया।

एसओ रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर शुरुआती जांच के बाद गुरुवार को केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर आरोप है कि वह इस क्षेत्र में पिछले करीब एक साल से किराये पर रहे हैं। आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

रॉटवीलर के हमले से 200 टांके आए थे महिला को पांच साल के बच्चे पर कुत्ते छोड़ने की घटना दून के लिए नई नहीं है। पिछले एक साल में देहरादून में पालतू और आवारा कुत्तों के हमलों के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते साल जुलाई में राजपुर क्षेत्र में सुबह की सैर पर निकली एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर दो रॉटवीलर कुत्तों ने हमला कर दिया था। महिला को 200 से अधिक टांके आए थे। मामला इतना बढ़ा था कि प्रशासन को सख्त गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थीं। मई 2025 में विकासनगर क्षेत्र में दुकान में बैठी 50 वर्षीय महिला पर पड़ोसी के पालतू पिटबुल ने हमला किया।

निगम और पशुपालन के आंकड़ों में बड़ा अंतर देहरादून में लावारिस कुत्तों की संख्या को लेकर निगम और पशुपालन विभाग के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून जिले में सिर्फ 9494 आवारा कुत्ते हैं। नगर निगम के अनुसार शहर में लावारिस कुत्तों की संख्या लगभग 42 हजार है। इसके अलावा 20 हजार पालतू कुत्ते हैं।