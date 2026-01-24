Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dehradun dog attack bjp councillor assault raipur police case
देहरादून में पार्षद दंपति पर हमला और मारपीट, 5 साल के बच्चे पर छोड़ा कुत्ता

देहरादून में पार्षद दंपति पर हमला और मारपीट, 5 साल के बच्चे पर छोड़ा कुत्ता

संक्षेप:

देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पालतू कुत्तों को लेकर हुए विवाद में पार्षद दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पार्क में बच्चे पर कुत्ता छोड़ने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है।

Jan 24, 2026 07:21 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के डांडा खुदानेवाला में पालतू कुत्तों को लेकर हुए विवाद में भाजपा के स्थानीय पार्षद दंपति के साथ मारपीट कर दी गई। आरोप है कि पार्क में खेल रहे पांच साल के बच्चे पर कुत्ते को छोड़ा गया। पुलिस ने चार महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि डांडा खुदानेवाला, सहस्रधारा रोड निवासी पार्षद संजीत कुमार बंसल ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि घटना 19 जनवरी की शाम करीब पांच बजे की है। उनकी पत्नी और पांच वर्षीय बेटा मयूर विहार स्थित माता वाला पार्क में घूम रहे थे।

आरोप है कि तभी वहां मौजूद चार महिलाओं और दो पुरुषों ने उनके बेटे पर दो कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते बच्चे को काटने को दौड़े, जब पार्षद संजीत की पत्नी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए इसका विरोध किया तो आरोपियों ने महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पत्नी से सूचना मिलने पर संजीत मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। आरोप है कि उनके साथ भी जमकर मारपीट की और गंदी गालियां दीं। हाथापाई के दौरान संजीत के कपड़े फट गए और उनका मोबाइल फोन भी गुम हो गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव कराया और दंपति को छुड़ाया।

एसओ रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर शुरुआती जांच के बाद गुरुवार को केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर आरोप है कि वह इस क्षेत्र में पिछले करीब एक साल से किराये पर रहे हैं। आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

रॉटवीलर के हमले से 200 टांके आए थे महिला को

पांच साल के बच्चे पर कुत्ते छोड़ने की घटना दून के लिए नई नहीं है। पिछले एक साल में देहरादून में पालतू और आवारा कुत्तों के हमलों के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते साल जुलाई में राजपुर क्षेत्र में सुबह की सैर पर निकली एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर दो रॉटवीलर कुत्तों ने हमला कर दिया था। महिला को 200 से अधिक टांके आए थे। मामला इतना बढ़ा था कि प्रशासन को सख्त गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थीं। मई 2025 में विकासनगर क्षेत्र में दुकान में बैठी 50 वर्षीय महिला पर पड़ोसी के पालतू पिटबुल ने हमला किया।

निगम और पशुपालन के आंकड़ों में बड़ा अंतर

देहरादून में लावारिस कुत्तों की संख्या को लेकर निगम और पशुपालन विभाग के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून जिले में सिर्फ 9494 आवारा कुत्ते हैं। नगर निगम के अनुसार शहर में लावारिस कुत्तों की संख्या लगभग 42 हजार है। इसके अलावा 20 हजार पालतू कुत्ते हैं।

आवारा कुत्तों और पशुओं की गणना को सर्वे किया

पशुपालन विभाग ने पशुगणना के बाद तैयार रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई है। उप मुख्य चिकित्साधिकारी राजीव मोहन शर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग ने दून जिले के सभी ब्लॉक के क्षेत्र और नगर निकायों के क्षेत्र में आवारा कुत्तों समेत अन्य पशुओं की गणना के लिए सर्वे किया गया था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।