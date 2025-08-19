सर! बेटा मुझे घर से निकाल रहा है.. बुजुर्ग की गुहार में डीएम ने तलब की रिपोर्ट

देहरादून के डीएम के पास एक बुजुर्ग महिला गुहार लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि उसका बेटा उसे घर से निकाल रहा है। इस मामले में डीएम ने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। डीएम को इस तरह की 150 से ज्यादा शिकायतें मिलीं।

सर! मेरा बेटा मुझे घर से निकाल रहा है... बेटे द्वारा मुझे और बेटी को परेशान किया जा रहा है। यह शिकायत एक महिला ने देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल से की। डीएम ने महिला की शिकायत पर रिपोर्ट लिखने के निर्देश दिए और इसको तलब भी किया।

डीएम ने तहसीलदार विकासनगर को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, एक महिला ने बेटे द्वारा अंगूठा लगाकर सम्पत्ति अपने नाम कराने की शिकायत की। डीएम की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ। इसमें 150 से अधिक शिकायतें मिलीं। इनमें अधिकतर मामले भूमि विवाद संबंधी प्राप्त हुए। कुछ नगर निगम, एमडीडीए, लोनिवि, जिला पंचायत, पुलिस, वन व विद्युत आदि विभागों से जुड़ी थी।

क्या है मामला? चुक्खूवाला की सुशीला देवी ने कहा कि वह पुत्री के साथ रहती है। मकान जीर्णशीर्ण है। आय का साधन नहीं है। वह बीमार हैं। डीएम ने अपर जिलाधिकारी को घर के लिए आपदा मद से मदद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को महिला के उपचार तथा समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन लगाने के निर्देश दिए। भरत सिंह बुटोला निवासी प्रेमनगर ने कहा कि उन्होंने 2012 में भूमि क्रय की। अब कब्जा नहीं दिया जा रहा है।