डीएम साहब! मेरा बेटा और बहू करते हैं मारपीट, जब बुजुर्ग महिला ने सुनाई फरियाद

उत्तराखंड के देहरादून में डीएम सविन बंसल ने जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इसी में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। महिला ने डीएम से कहा कि उनका बेटा और बहू मारपीट करते हैं। डीएम ने तुरंत सुनवाई के आदेश दिए।

डीएम साहब! मेरे पुत्र व पुत्रवधू मारपीट करते हैं तथा डरा धमका रहे हैं...विवेक विहार हरबर्टपुर निवासी 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने जब यह व्यथा सुनाई तो डीएम सविन बंसल ने एसडीएम विकासनगर को तत्काल भरण-पोषण अधिनियम में वाद दर्ज कर सुनवाई के निर्देश दिए।

बड़ी संख्या में पहुंची फरियादी

सोमवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में फरियादी जनता दरबार में पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे अधिकांश फरियादियों ने भूमि और घरेलू विवाद के मामलों की कार्रवाई की मांग की। इसके अतिरिक्त मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेयजल, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस, शिक्षा, रोजगार आदि से जुड़ी 78 समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी।