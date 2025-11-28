अजब गजब! बारात विमान से पहुंची देहरादून, लेकिन सामान रह गया जयपुर; रुक गई शादी की रस्में

संक्षेप: जयपुर से देहरादून डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इंडिगो की फ्लाइट से आए 30 बारातियों का जरूरी लगेज सीमित कार्गो क्षमता के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर ही छूट गया, जिससे शादी के कपड़े और उपहार नहीं मिलने के कारण दिनभर रस्में अटकी रहीं और दूल्हे के परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

दूल्हे का परिवार सात फेरे से पहले ही संकट में आ गया, जब देहरादून पहुंची बारात का सामान जयपुर एयरपोर्ट पर ही रह गया। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर से देहरादून आई बारात सुबह 9:35 बजे इंडिगो की फ्लाइट से जाैलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन करीब 30 बारातियों का लगेज कन्वेयर बेल्ट पर काफी इंतजार के बाद भी नहीं आया। शादी के कपड़े, जरूरी सामान और उपहार नहीं मिलने से रस्में तक अटक गईं।

जानकारी के अनुसार, जयपुर निवासी युवक की शादी उत्तराखंड की युवती से तय थी। बुधवार सुबह 8:25 बजे इंडिगो की फ्लाइट जयपुर से देहरादून के लिए रवाना हुई। दूल्हा, रिश्तेदार और बाराती समय पर पहुंच गए, लेकिन लगेज का इंतजार आधे घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। इससे परेशान यात्रियों ने जब एयरलाइन से पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि पूरा सामान जयपुर में ही छूट गया है और उसे देर शाम दूसरी फ्लाइट से भेजा जाएगा।

इंडिगो की जिस फ्लाइट में बारात सफर कर रही थी, वह एटीआर-72 श्रेणी का छोटा विमान है, जिसकी अधिकतम क्षमता 78 यात्रियों की है। अंदेशा है कि सीमित कार्गो स्पेस के कारण इन बारातियों का सामान लोड ही नहीं हो पाया।