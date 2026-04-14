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Dehradun-Delhi Expressway LIVE: PM मोदी आज देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, एक्सप्रेसवे में क्या खास

Dehradun-Delhi Expressway LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एक्सप्रेस-वे विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। इसके जरिए दून से दिल्ली का सफर ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा।

Dehradun-Delhi Expressway LIVE: PM मोदी आज देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, एक्सप्रेसवे में क्या खास

पीएम मोदी देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे

Gaurav Kala| लाइव हिन्दुस्तान,देहरादून | Tue, 14 Apr 2026 06:41 AM IST
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Dehradun-Delhi Expressway LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे को देश को समर्पित करने के लिए मंगलवार को देवभूमि आ रहे हैं। इस एक्सप्रेस-वे की बदौलत प्रदेश की राजधानी देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली के बीच न सिर्फ आवाजाही सुगम होगी बल्कि समय में भी उल्लेखनीय बचत होगी। यह एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी को नई गति देते हुए उत्तराखंड के आर्थिक, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

14 Apr 2026, 06:29:56 AM IST

Dehradun-Delhi Expressway: प्रधानमंत्री ने दिखाई दून -दिल्ली एक्सप्रेसवे की शानदार झलक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून इज ऑल सेट टू बी ट्रांसफोर्म्ड..हेव ए लुक”, यानी दिल्ली से देहरादून की यात्रा अब पूरी तरह बदलने वाली है, एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री द्वारा शेयर किए गए वीडियो में करीब 12 हजार करोड़ की लागत से तैयार दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे की प्रमुख जानकारी और विशेषताएं दिखाई गई हैं। वीडियो में एक्सप्रेसवे की आधुनिक संरचना और इससे होने वाले बदलावों को दर्शाया गया है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि एक्सप्रेसवे के नीचे से वन्यजीव गुजर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर, हाथी, हिरण और अन्य जंतुओं को सुरक्षित निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे सफर को रोमांचक और पर्यावरण के अनुकूल बताया गया है। प्रधानमंत्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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14 Apr 2026, 06:28:02 AM IST

PM Modi in Dehradun LIVE: एक्सप्रेस-वे में क्या खास

● 213 किलोमीटर लंबा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरने वाला ये एक्सप्रेस-वे

● 12000 करोड़ रुपये लागत आई एक्सप्रेस-वे के निर्माण में

● 06 लेन के इस एक्सप्रेस-वे में बनाए गए हैं दो आरओबी, 10 पुल और सात इंटरचार्ज

● 12 किमी लंबा एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर

● 02 एलिफिटेंट अंडर पास, छह एनिमल पास, डाटकाली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग

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14 Apr 2026, 06:28:02 AM IST

PM Modi in Dehradun LIVE: मुख्यमंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का मंगलवार को उत्तराखंड का 28वां दौरा होगा। इस लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुन: तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा।

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14 Apr 2026, 06:28:02 AM IST

PM Modi in Dehradun LIVE: पीएम मोदी की उत्तराखंड यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा हर बार राज्य के पर्यटन, विशेषकर धार्मिक पर्यटन के लिए संजीवनी साबित हुआ है। उनकी यात्राओं ने न केवल विकास की रफ्तार को गति दी, बल्कि देवभूमि की आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मजबूती भी प्रदान की है। विशेष रूप से चारधाम यात्रा और केदारनाथ धाम के प्रति उनकी गहरी आस्था ने देश-विदेश के श्रद्धालुओं का रुख उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ाया।

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14 Apr 2026, 06:28:02 AM IST

PM Modi in Dehradun LIVE: मोदी के दौरों से बदला उत्तराखंड का दौर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के बदलाव के लिए मील का पत्थर रखने का यह पहला मौका नहीं है। आज पीएम मोदी का 28वां उत्तराखंड दौरा है। इससे पहले भी जब-जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने देवभूमि के साथ अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक लगाव का परिचय दिया। साथ ही हर बार कोई न कोई ऐसी सौगात-सुझाव दे गए जिसने उत्तराखंड के विकास के किसी न किसी सेक्टर की मजबूत बुनियाद रख दी।

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14 Apr 2026, 06:28:02 AM IST

PM Modi in Dehradun LIVE: पीएम मोदी का 28वां उत्तराखंड दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वीं बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वे सुबह देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एक्सप्रेस-वे विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। इसके जरिए दून से दिल्ली का सफर ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा।

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