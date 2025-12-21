मसूरी-मुक्तेश्वर से ज्यादा ठंडा देहरादून, कोहरे से 10 डिग्री पारा गिरा- AQI 340

संक्षेप: देहरादून का तापमान मसूरी, पिथौरागढ़ एवं मुक्तेश्वर समेत कई पहाड़ी जिलों से भी कम रहा। दून में इस सीजन में सबसे सर्द दिन शनिवार रहा। देहरादून में कोहरे की मार से पारा 10 डिग्री तक लुढ़का। एक्यूआई 340 पहुंचा।

उत्तराखंड में कोहरे का कहर है। शनिवार को देहरादून में घना कोहरा रहा और दिनभर धूप नहीं निकली, गलन ने परेशान किया। दून में 24 घंटे के भीतर अधिकतम तापमान में 9.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और तापमान सामान्य से नौ डिग्री कम 12.3 डिग्री दर्ज किया गया। देहरादून में मसूरी और मुक्तेश्वर से भी ज्यादा ठंड पड़ी। इतना ही नहीं प्रदूषण ने भी परेशान किया। एक्यूआई 340 पहुंचा। आज मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है।

देहरादून का तापमान मसूरी, पिथौरागढ़ एवं मुक्तेश्वर समेत कई पहाड़ी जिलों से भी कम रहा। दून में इस सीजन में सबसे सर्द दिन शनिवार रहा। मसूरी में 22.3, टिहरी में 18.6, रुड़की में 15.6, खटीमा में 15, पंतनगर में 14.5, मुक्तेश्वर में 20.1, पिथौरागढ़ में 20.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शनिवार को घना कोहरा होने से धूप भी नहीं निकली।

पहाड़ों में बारिश के आसार, मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने रविवार को पहाड़ों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून के मैदानी इलाकों में घने से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी एवं देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों में शीत दिवस रहने की संभावना है।