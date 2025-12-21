Hindustan Hindi News
Dehradun Colder Than Mussoorie and Mukteshwar Fog Drops Temperature by 10 degree AQI Hits 340
मसूरी-मुक्तेश्वर से ज्यादा ठंडा देहरादून, कोहरे से 10 डिग्री पारा गिरा- AQI 340

संक्षेप:

देहरादून का तापमान मसूरी, पिथौरागढ़ एवं मुक्तेश्वर समेत कई पहाड़ी जिलों से भी कम रहा। दून में इस सीजन में सबसे सर्द दिन शनिवार रहा। देहरादून में कोहरे की मार से पारा 10 डिग्री तक लुढ़का। एक्यूआई 340 पहुंचा।

Dec 21, 2025 08:44 am ISTGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड में कोहरे का कहर है। शनिवार को देहरादून में घना कोहरा रहा और दिनभर धूप नहीं निकली, गलन ने परेशान किया। दून में 24 घंटे के भीतर अधिकतम तापमान में 9.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और तापमान सामान्य से नौ डिग्री कम 12.3 डिग्री दर्ज किया गया। देहरादून में मसूरी और मुक्तेश्वर से भी ज्यादा ठंड पड़ी। इतना ही नहीं प्रदूषण ने भी परेशान किया। एक्यूआई 340 पहुंचा। आज मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है।

देहरादून का तापमान मसूरी, पिथौरागढ़ एवं मुक्तेश्वर समेत कई पहाड़ी जिलों से भी कम रहा। दून में इस सीजन में सबसे सर्द दिन शनिवार रहा। मसूरी में 22.3, टिहरी में 18.6, रुड़की में 15.6, खटीमा में 15, पंतनगर में 14.5, मुक्तेश्वर में 20.1, पिथौरागढ़ में 20.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शनिवार को घना कोहरा होने से धूप भी नहीं निकली।

पहाड़ों में बारिश के आसार, मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार को पहाड़ों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून के मैदानी इलाकों में घने से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी एवं देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों में शीत दिवस रहने की संभावना है।

dehradun weather info graphic

कहां कितना तापमान

शनिवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी बड़ा अंतर दर्ज किया गया। देहरादून में अधिकतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मसूरी में 22.3 और टिहरी में 18.6 डिग्री दर्ज किया गया। रुड़की में पारा 15.6, खटीमा में 15.0 और पंतनगर में 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में मुक्तेश्वर और पिथौरागढ़ में अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

