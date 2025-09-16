Dehradun Cloudburst updates Havoc Schools Closed Till Class 12 Rescue Teams on High Alert देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही के बाद 12वीं तक स्कूल बंद, अलर्ट पर SDRF टीमें, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dehradun Cloudburst updates Havoc Schools Closed Till Class 12 Rescue Teams on High Alert

देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही के बाद 12वीं तक स्कूल बंद, अलर्ट पर SDRF टीमें

देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही के साथ ही शहर भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। डीएम ने जनपद में 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी जारी की है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 16 Sep 2025 08:37 AM
देहरादून में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हो गई। शहर में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में अतिवृष्टि से कई दुकानें बह गईं और कई होटल मलबे में दब गए। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे है। शहरभर में भी रात से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जनपद में रेड अलर्ट जारी किया है। मौजूदा हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12वीं तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल से मिली जानकारी के बाद देहरादून जिले में सोमवार देर रात अलर्ट जारी किया गया। इसके तहत देहरादून जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को 16 सितंबर को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

अलर्ट पर एसडीआरएफ

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ और अन्य राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है।

इन जिलों में भी चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 16 सितंबर के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी कई जगह गर्जन के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

