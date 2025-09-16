देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही, पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में बह गईं दुकानें और कई लापता; देखें मंजर

सोमवार देर रात देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। कई दुकानें बह गईं। 100 से अधिक लोग फंस गए। मेन बाजार को काफी नुकसान पहुंचा है।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार देर रात बादल फटने और भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सहस्रधारा समेत कई क्षेत्रों में मलबा आने से होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जबकि झाझरा के पास परवल गांव में आठ मजदूर आसन नदी के तेज बहाव में लापता हो गए। इस दौरान एक ट्रैक्टर, स्कूटी और नंदा की चौकी का पुल भी बहाव की चपेट में आकर क्षति‍ग्रस्त हो गया।

देर रात करीब 11:30 बजे हुए इस हादसे में सहस्त्रधारा का कार्लिगाड़ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज बहाव के साथ आई मिट्टी और मलबे ने सात से आठ दुकानों को पूरी तरह बहा दिया, जबकि आसपास के कई होटल भी क्षति‍ग्रस्त हुए। इस हादसे में दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बड़े पैमाने पर जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है।

हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रात में ही मौके पर पहुंच गईं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। राहत और बचाव कार्य के लिए जेसीबी समेत भारी मशीनरी लगाई गई है। लापता लोगों की तलाश युद्धस्तर पर जारी है।

ग्राम प्रधान राकेश जावड़ी ने बताया कि कार्लिगाड़ में बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा नीचे बाजार में आ गया। इससे कई दुकानें और होटल ध्वस्त हो गए। फिलहाल प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में एहतियात बरतने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

बारिश से कई इलाकों में जल भराव देहरादून में देररात मूसलाधार बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले ऊफान पर आ गए। कुछ इलाकों में घरों, दुकानों में बारिश जलभराव होने से लोग मुसीबत में हैं। कहीं-कहीं सड़कों पर पेड़ गिरने, मलबा आने से आवागमन बाधित हुआ है। उधर, मालदेवता में सौंग नदी ऊफान पर है। कुछ रिसॉर्ट, होटलों में मलबा और पानी घुस गया है।