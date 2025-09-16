देहरादून में जल त्रासदी से सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर में तबाही, 3 की मौत; 400 को बचाया गया

Dehradun cloud burst updates: देहरादून में जल त्रासदी से हर ओर तबाही मची हुई है। सहस्त्रधारा और मालदेवता में तबाही के निशान हैं। टपकेश्वर मंदिर शिवलिंग तक डूब गया है। तीन लोगों की मौत और 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

Dehradun cloud burst updates: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार रात से आसमानी आफत बरस रही है। यहां प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से कई दुकानें बह गईं। मालदेवता और प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर शिवलिंग तक डूब गया। शहरभर में भारी बारिश से हुई तबाही में कम से कम तीन लोगों की मौत और पांच अन्य लापता बताए जा रहे हैं। जल त्रासदी के बाद तमसा नदी रौद्र रूप में आ गई है। रेस्क्यू टीमों ने 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, ‘‘देहरादून में सहस्त्रधारा और माल देवता तथा मसूरी से भी नुकसान की खबरें मिली हैं। देहरादून में दो से तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। मसूरी में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली है और इसकी पुष्टि की जा रही है।’’

शहर भर में तीन मौतें विकास नगर के शिमला बाईपास के परवल में आसान नदी में खनन करने गए आठ लोग बह गए, जिनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, दो के शव सभावाला में बरामद हुए और पांच अभी भी लापता हैं। वहीं, कालसी-चकराता मार्ग पर जागरेड के पास स्कूटी सवार के ऊपर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। क्षेत्र में अभी तक तीन लोगों की मौत और पांच अन्य के लापता होने की सूचना है।

मालदेवता में 100 मीटर सड़क बही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केसरवाला और मालदेवता में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जल प्रवाह बढ़ गया, जिससे मालदेवता, रायपुर में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई और स्थानीय संपर्क बाधित हो गया।

300 से 400 लोगों का रेस्क्यू विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रभावित इलाकों में टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, और 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

सीएम धामी लगातार रख रहे नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कल देर रात देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण कुछ दुकानों के क्षतिग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।’’