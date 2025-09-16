dehradun cloud burst updates many killed tamsa river flood tapkeshwar temple drown देहरादून में जल त्रासदी से सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर में तबाही, 3 की मौत; 400 को बचाया गया, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dehradun cloud burst updates many killed tamsa river flood tapkeshwar temple drown

देहरादून में जल त्रासदी से सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर में तबाही, 3 की मौत; 400 को बचाया गया

Dehradun cloud burst updates: देहरादून में जल त्रासदी से हर ओर तबाही मची हुई है। सहस्त्रधारा और मालदेवता में तबाही के निशान हैं। टपकेश्वर मंदिर शिवलिंग तक डूब गया है। तीन लोगों की मौत और 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 16 Sep 2025 10:17 AM
share Share
Follow Us on
देहरादून में जल त्रासदी से सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर में तबाही, 3 की मौत; 400 को बचाया गया

Dehradun cloud burst updates: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार रात से आसमानी आफत बरस रही है। यहां प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से कई दुकानें बह गईं। मालदेवता और प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर शिवलिंग तक डूब गया। शहरभर में भारी बारिश से हुई तबाही में कम से कम तीन लोगों की मौत और पांच अन्य लापता बताए जा रहे हैं। जल त्रासदी के बाद तमसा नदी रौद्र रूप में आ गई है। रेस्क्यू टीमों ने 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, ‘‘देहरादून में सहस्त्रधारा और माल देवता तथा मसूरी से भी नुकसान की खबरें मिली हैं। देहरादून में दो से तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। मसूरी में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली है और इसकी पुष्टि की जा रही है।’’

ये भी पढ़ें:देहरादून में बादल फटने से तबाही, सहस्त्रधारा में बहीं दुकानें और कई लापता- VIDEO

शहर भर में तीन मौतें

विकास नगर के शिमला बाईपास के परवल में आसान नदी में खनन करने गए आठ लोग बह गए, जिनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, दो के शव सभावाला में बरामद हुए और पांच अभी भी लापता हैं। वहीं, कालसी-चकराता मार्ग पर जागरेड के पास स्कूटी सवार के ऊपर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। क्षेत्र में अभी तक तीन लोगों की मौत और पांच अन्य के लापता होने की सूचना है।

मालदेवता में 100 मीटर सड़क बही

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केसरवाला और मालदेवता में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जल प्रवाह बढ़ गया, जिससे मालदेवता, रायपुर में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई और स्थानीय संपर्क बाधित हो गया।

300 से 400 लोगों का रेस्क्यू

विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रभावित इलाकों में टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, और 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

सीएम धामी लगातार रख रहे नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कल देर रात देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण कुछ दुकानों के क्षतिग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं।’’

heavy rain alert in uttarakhand Uttarakhand News Dehradun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।