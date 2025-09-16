जल सैलाब से देहरादून में कॉलेज कैंपस डूबा, SDRF ने 200 बच्चों को बचाया- VIDEO

Dehradun Cloud Burst: देहरादून जल सैलाब की चपेट में देवभूमि इंस्टीट्यूट भी आ गया। यहां कैंपस डूबने से 200 बच्चे फंस गए। एसडीआरएफ ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चों को सुरक्षित निकाला।

Dehradun Cloud Burst: देहरादून में बादल फटने और मूसलाधार बारिश ने मंगलवार को तबाही मचा दी। सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर समेत कई जगहों पर बाढ़ आ गई। सूत्रों के अनुसार, अतिवृष्टि में 10 लोगों की मौत की सूचना है और कम से कम 8 अभी भी लापता हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर पर सवार होकर हालात का जायजा लेने पहुंचे। देवभूमि इंस्टिट्यूट कैंपस में पानी भर जाने से 200 से अधिक बच्चे फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चों की जान बचाई।

पौंडा इलाके में स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट कैंपस पानी में डूब गया। जिसमें 200 से ज्यादा छात्र फंस गए। जैसे ही SDRF को इसकी जानकारी मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रातभर चले ऑपरेशन के बाद सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। SDRF ने बताया कि पानी भरने के बावजूद टीम ने समझदारी और तेजी से काम किया और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

सीएम बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे बारिश से शहर के कई इलाकों में सड़कें, घर और दुकानें पानी में बह गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद साहस्रधारा, रायपुर, मालदेवता और केसवाला जैसे इलाकों का दौरा किया। मालदेवता में तो 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। सीएम धामी ने कहा कि जनजीवन अस्त-व्यस्त है, कनेक्टिविटी टूटी है और घरों से लेकर सरकारी संपत्तियों तक को भारी नुकसान हुआ है।