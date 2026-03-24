देहरादून में 182 करोड़ से होंगे ड्रेनेज के काम, सुसवा नदी के रास्ते गंगा में नहीं मिलेगा गंदा पानी
सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुल 302.42 करोड़ की 41 योजनाओं का लोकार्पण तथा 99.44 करोड़ की 33 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘जन-जन की सरकार चार साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में राजधानी देहरादून के लिए करीब 401.86 करोड़ की 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इनमें सबसे अहम 182.18 करोड़ की लागत वाली ड्रेनेज व पेयजल योजनाएं हैं। इसके अलावा नमामि गंगे के तहत आईएंडडी तथा 15 एमएलडी एसटीपी निर्माण मोथरोवाला के पास सपेरा बस्ती में किया जाएगा। इसके बनने के बाद सुसवा नदी में गंदा पानी नहीं जाएगा, जो आगे गंगा में मिलता है।
परियोजनाओं के चालू होने से पेयजल संकट से राहत मिलेगी। जलभराव की समस्या दून होगी। सीएम द्वारा इनमें से कुल 302.42 करोड़ की 41 योजनाओं का लोकार्पण तथा 99.44 करोड़ की 33 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज और जल निकासी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन योजनाओं में आराघर चौक से मोथरोवाला तक 2846 लाख की ट्रंक सीवर लाइन, सहारनपुर चौक से पथरीबाग चौक तक 1903.59 लाख की सीवर योजना प्रमुख हैं।
देहरादून में करोड़ों की योजनाएं
इसके अलावा इंदिरानगर क्षेत्र की जलोत्सारण पुनर्गठन योजना (1860.04 लाख), इंदिरानगर में 5 एमएलडी एसटीपी में एसपीएस निर्माण (754.28 लाख), ओम सिटी व कुसुम विहार सीवर योजना (740.84 लाख) और चमन विहार सीवरेज योजना (659.31 लाख) शामिल हैं। शिलान्यास योजनाओं में साकेत कॉलोनी व कैनाल रोड के छूटे हुए क्षेत्रों में 905.20 लाख की सीवरेज योजना तथा राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में 649.82 लाख की पेयजल सुदृढ़ीकरण योजना प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
गंदा पानी अब सुसवा नदी में नहीं मिलेगा
मुख्यमंत्री द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत घोषित 7898.74 लाख की लागत से आईएंडडी तथा 15 एमएलडी एसटीपी निर्माण मोथरोवाला के पास सपेरा बस्ती में किया जाएगा। कार्यदायी संस्था पेयजल निगम होगी। इसके बनने के बाद सपेरा बस्ती नाले का गंदा पानी सीधे सुसवा नदी में मिलने से बचेगा। सुसवा नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। पेयजल निगम सपेरा बस्ती के गंदे नाले को टैप करेगा।
एई रामकुमार ने बताया कि मोथरोवाला में पहले ही जल संस्थान 18-18 एमएलडी के दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट संचालित कर रहा है। जिसमें शहर के बड़े हिस्से का सीवर लाया जाता है। एक अन्य सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दौड़वाला में एडीबी निर्माणाधीन है। इन सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चालु होने के बाद सुसवा नदी में जाने वाला गंदे पानी की निकासी लगभग बंद हो जाएगी।
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