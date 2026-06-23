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देहरादून में बेकाबू सिटी बस ने कई लोगों को कुचला, मच गई चीख-पुकार; भयावह मंजर

Gaurav Kala देहरादून, चांद मोहम्मद
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देहरादून में आज सिटी बस ने पटेलनगर क्षेत्र में कई लोगों को कुचल दिया। इसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें इंद्रेश अस्पताल में भर्ती किया गया है।

देहरादून में बेकाबू सिटी बस ने कई लोगों को कुचला, मच गई चीख-पुकार; भयावह मंजर

देहरादून में आज सुबह पटेलनगर क्षेत्र में लालपुल के पास बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू सिटी बस ने रोड पर भारी तबाही मचाई। अनियंत्रित बस फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां बैठे कम से कम पांच लोगों को कुचल दिया। हादसे के वक्त मजदूर फुटपाथ पर बैठे थे। इस घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बस चलाते वक्त ड्राइवर को दौरा पड़ा था, जिससे वह बस की स्टीयरिंग से काबू खो बैठा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, राजपुर-क्लेमनटाउन रूट पर दौड़ रही इस अनियंत्रित बस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे पांच मजदूरों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को इन्दिरेश अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

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बड़ा हादसा हो सकता था

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक सड़क से उतरकर फुटपाथ पर चढ़ गई और लोगों को रौंदते हुए चक्कर होटल के गेट तक जा पहुंची। गनीमत रही कि बस वहीं रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों के नाम संजीत, रतन, मान सिंह, सुखराज और आहाद बताए जा रहे हैं।

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ड्राइवर हिरासत में, हादसे की क्या वजह

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि ड्राइविंग के दौरान चालक को अचानक दौरा पड़ गया था, जिसके चलते उसका बस की स्टीयरिंग से नियंत्रण छूट गया और यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ।

हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार समेत पुलिस के आला अधिकारी इन्दिरेश अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए।

ऋषिकेश हादसे में पुलिस अधिकारी की मौत

उधर, आज सुबह ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र में तैनात शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की आज सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात्रि ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने निजी वाहन से चौकी लौट रहे थे, तभी रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा।

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घटना की खबर फैलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों और सहकर्मियों ने विनोद शर्मा को एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में मातम छा गया।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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