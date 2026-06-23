देहरादून में बेकाबू सिटी बस ने कई लोगों को कुचला, मच गई चीख-पुकार; भयावह मंजर
देहरादून में आज सिटी बस ने पटेलनगर क्षेत्र में कई लोगों को कुचल दिया। इसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें इंद्रेश अस्पताल में भर्ती किया गया है।
देहरादून में आज सुबह पटेलनगर क्षेत्र में लालपुल के पास बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू सिटी बस ने रोड पर भारी तबाही मचाई। अनियंत्रित बस फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां बैठे कम से कम पांच लोगों को कुचल दिया। हादसे के वक्त मजदूर फुटपाथ पर बैठे थे। इस घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बस चलाते वक्त ड्राइवर को दौरा पड़ा था, जिससे वह बस की स्टीयरिंग से काबू खो बैठा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
जानकारी के अनुसार, राजपुर-क्लेमनटाउन रूट पर दौड़ रही इस अनियंत्रित बस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे पांच मजदूरों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को इन्दिरेश अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
बड़ा हादसा हो सकता था
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक सड़क से उतरकर फुटपाथ पर चढ़ गई और लोगों को रौंदते हुए चक्कर होटल के गेट तक जा पहुंची। गनीमत रही कि बस वहीं रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों के नाम संजीत, रतन, मान सिंह, सुखराज और आहाद बताए जा रहे हैं।
ड्राइवर हिरासत में, हादसे की क्या वजह
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि ड्राइविंग के दौरान चालक को अचानक दौरा पड़ गया था, जिसके चलते उसका बस की स्टीयरिंग से नियंत्रण छूट गया और यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ।
हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार समेत पुलिस के आला अधिकारी इन्दिरेश अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए।
ऋषिकेश हादसे में पुलिस अधिकारी की मौत
उधर, आज सुबह ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र में तैनात शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की आज सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात्रि ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने निजी वाहन से चौकी लौट रहे थे, तभी रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा।
घटना की खबर फैलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों और सहकर्मियों ने विनोद शर्मा को एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में मातम छा गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।