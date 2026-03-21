धोखाधड़ी में उत्तराखंड में PWD के 8 कर्मचारियों को 2-2 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
उत्तराखंड में सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में 8 कर्मचारियों को सजा सुनाई है। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जाली और अनधिकृत विभागीय चेक जारी करके और उसे भुनाकर सरकारी धन की धोखाधड़ी से जुड़ा है।
उत्तराखंड में सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में 8 कर्मचारियों को सजा सुनाई है। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जाली और अनधिकृत विभागीय चेक जारी करके और उसे भुनाकर सरकारी धन की धोखाधड़ी से जुड़ा है।
अधिकारियों ने बताया कि देहरादून स्थित सीबीआई की अदालत ने हरिद्वार में 2003 के 55 लाख रुपये के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) धोखाधड़ी मामले में 8 कर्मचारियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
सीबीआई की प्रेस रिलीज के अनुसार, सीबीआई न्यायालय देहरादून ने 20 मार्च 2026 को पीडब्ल्यूडी धोखाधड़ी मामले में दीपक कुमार वर्मा (एलडीसी), मदन पाल (मेट), मणि राम (बेलदार), सुरेंद्र कुमार कौशिक (ड्राइवर), कासिम (सेवानिवृत्त बेलदार), पीडब्ल्यूडी हरिद्वार, सुखपाल सिंह (यूडीसी), चतर सिंह (रोलर ड्राइवर) और पालू दास (सहायक कोषाधिकारी, हरिद्वार) को 2-2 साल के कठोर कारावास और कुल 2.85 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 7 मई 2003 के आदेश के आधार पर 9 अगस्त 2003 को यह मामला दर्ज किया। यह आदेश सिविल रिट याचिका के मामले में पारित किया गया था। इसमें मामले की जांच को केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था।
आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2001-2002 के दौरान हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके, जाली और अनधिकृत विभागीय चेक जारी करके और भुनाकर सरकारी धन की धोखाधड़ी से 55,10,511 रुपए की राशि निकाल ली थी।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 15 जून 2005 को 12 सरकारी कर्मचारियों और 8 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों रवींद्र श्रीवास्तव, सुखचंद त्यागी, धर्मेंद्र कुमार भटनागर और इलमचान की मौत हो गई, जिससे उनके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया।
इसके अलावा, रेखा नेगी, पूनम वर्मा, प्रतिभा, संजय कुमार, चंद्रावती, राजपाल और रीना श्रीवास्तव सहित 7 आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और उन्हें पहले ही निचली अदालत द्वारा अलग-अलग दोषी ठहराया जा चुका था। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जबकि प्रदीप कुमार वर्मा (एक निजी व्यक्ति) को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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