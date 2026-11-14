देहरादून में कैंट विधानसभा सीट पर BJP में टिकट के लिए बढ़ा ‘घमासान’, धर्मपुर में भी 3 दावेदार

Uttarakhand Assembly Election 2027 : उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा नेताओं में टिकट की दौड़ तेज हो गई है। अकेले कैंट सीट पर ही अब तक 13 दावेदार सामने आ चुके हैं।

उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लिहाजा, भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। दून महानगर की पांच सीटों पर टिकट के दावेदारों ने अपने नाम पार्टी फोरम पर दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं।

अब तक कैंट विधानसभा से सबसे ज्यादा 13 दावेदार सामने आए हैं, जबकि धर्मपुर सीट पर केवल तीन नेताओं ने दावेदारी की है। शुक्रवार को नगर निगम पार्षद भूपेंद्र कठैत ने भी मसूरी से टिकट के लिए आवेदन किया। कठैत ने भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल और पार्टी नेतृत्व को अपना आवेदन सौंपा। भाजपा महानगर महामंत्री बिजेंद्र थपलियाल के मुताबिक, पांचों विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के इच्छुक नेताओं ने बैठकों के दौरान अपने नाम दर्ज कराए हैं। कुछ नेताओं ने बाकायदा आवेदन भी देना शुरू कर दिया है।

अब प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा जाएगा पैनल महानगर महामंत्री बिजेंद्र थपलियाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी में बैठकें हो रही हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि टिकट के इच्छुक नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। सभी नामों का पैनल तैयार कर आगामी दिनों में प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा जाएगा।

कहां कौन-कितने दावेदार 1. कैंट विधानसभा क्षेत्र महानगर की पांच सीटों में कैंट विधानसभा टिकट की दौड़ में सबसे आगे है। यहां मौजूदा विधायक सविता कपूर के अलावा दून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, जोगेंद्र पुंडीर, विनय गोयल, राजेश सेठी, अमित कपूर, आदित्य चौहान, कुंवर जपेंद्र सिंह, अर्चित डावर, अमिता सिंह, सचिन गुप्ता, सिद्धार्थ बंसल, मोहित शर्मा समेत 13 दावेदार हैं।

2. मसूरी विधानसभा क्षेत्र भाजपा में मसूरी विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक गणेश जोशी के अलावा देहरादून के पूर्व मेयर सुनील गामा, भाजपा के नेता रविंद्र जुगरान, सुनीता विद्यार्थी और पार्षद भूपेंद्र कठैत टिकट की दौड़ में हैं। यहां से पांच दावेदार सामने आए हैं।

3. राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड से कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक खजानदास के अलावा रविंद्र कटारिया, कुलदीप स्वेडिया, बबीता सहोत्रा, स्वराज विद्वान, मंजू कटारिया और रविंद्र वाल्मीकि ने टिकट की दावेदारी की है। देहरादून महानगर की इस विधानसभा सीट से अब तक सात नाम सामने आए हैं। हालांकि, यहां से ऐन वक्त में टिकट किसे मिलेगा, यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निर्धारित करना है।

यहां भी दावेदार ● धर्मपुर विस से विधायक विनोद चमोली के अलावा रतन सिंह चौहान और भूपेंद्र कंडारी ने दावेदारी की है। यहां तीन नाम सामने आए।