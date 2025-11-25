करोड़ों लेकर फरार, किराया भी नहीं दिया; DM तक पहुंची बिल्डर फैमिली की जांच

संक्षेप: फ्लैट मालकिन पूनम जोशी ने ऊषा कॉलोनी में उनके मकान पर रह रहे बिल्डर शाश्वत गर्ग और पत्नी साक्षी गोयल पर दो महीने से किराया नहीं देने के साथ फ्लैट पर ताला लगाकर फरार होने का आरोप लगाया।

देहरादून में 17 अक्टूबर से लापता बिल्डर शाश्वत गर्ग और उसके परिवार से फ्लैट खाली कराने का मामला डीएम के जनता दर्शन में पहुंचा है। फ्लैट मालकिन पूनम जोशी ने ऊषा कॉलोनी में उनके मकान पर रह रहे बिल्डर शाश्वत गर्ग और पत्नी साक्षी गोयल पर दो महीने से किराया नहीं देने के साथ फ्लैट पर ताला लगाकर फरार होने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस पर डीएम सविन बंसल ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंपी है। सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में डीएम ने जनसमस्याएं सुनीं। लोगों ने भूमि विवाद, सीमांकन, घरेलू हिंसा, प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, आर्थिक मदद और ऋ़ण-माफी इत्यादि से जुड़ी 102 समस्याएं रखीं। मकान मालिक बुजुर्ग पूनम जोशी ने किराएदार शाश्वत गर्ग पर किराया, बिजली-पानी के बिल का भुगतान न करने की शिकायत की।

महिलाओं की आईडी पर पांच लाख के फर्जी ऋण की जांच प्रगति आजीविका स्वयं सहायता समूह की चार महिलाओं की आईडी का इस्तेमाल कर पांच लाख का ऋण लिए जाने की शिकायत पर डीएम ने केस दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं, संपत्ति बैंक के बिना सूचना के बेचने पर डीएम ने सख्ती दिखाई। सेलाकुई की सरिता देवी ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा, रास्ता और नहर बंद करने की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को जांच कर आख्या देने को कहा। पप्पू कुमार ने बताया कि बैंक द्वारा बिना पूर्व सूचना के उनके संपत्ति बेचने का नोटिस जारी किया गया है। डीएम ने एलडीएम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

महिला बोली-आज भी खुले में रह रहा परिवार ब्रह्मपुरी निवासी सुशीला ने बताया कि अतिवृष्टि में उनका आवास बह गया है। तहसील से उन्हें 6500 रुपये की मदद मिली है। उनका परिवार खुले में रह रहा है। उन्होंने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। आराघर निवासी 80 वर्षीय महिला ने मकान टूट जाने पर मदद की गुहार लगाई। तहसीलदार को मौका मुआयना कर बुजुर्ग को मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए।

पत्नी-बेटा दिव्यांग, बुजुर्ग ने मांगी आर्थिक सहायता बंसत विहार निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग अभय अरोड़ा ने बताया कि उनके घर में दिव्यांग पत्नी और दिव्यांग पुत्र हैं। वह बीमार हैं। उन्होंने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। डीएम ने एसडीएम को प्रस्ताव देने को कहा। राजावाला निवासी बेवा पत्नी पूर्णकला खत्री ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज न होने की शिकायत पर डीपीआरओ को कार्रवाई के निर्देश दिए।