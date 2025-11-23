बिल्डर सतेंद्र साहनी की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन? गुप्ता बंधुओं को क्लीन चिट

संक्षेप: बाबा साहनी ने गतवर्ष 24 मई को सहस्रधारा रोड स्थित पैसिफिक गोल्फ एस्टेट की आठवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला था। पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए लिख गए इस नोट में अजय-अनिल पर ब्लैकमेलिंग तथा धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी की आत्महत्या के हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने गुप्ता बंधुओं को क्लीन चिट दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के चर्चित गुप्ता बंधु-अजय कुमार गुप्ता व उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता पर धोखाधड़ी व जबरन वसूली के आरोप खारिज कर दिए गए हैं। पुलिस ने कोर्ट में केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है।

बाबा साहनी ने गतवर्ष 24 मई को सहस्रधारा रोड स्थित पैसिफिक गोल्फ एस्टेट की आठवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए लिख गए इस नोट में अजय-अनिल पर ब्लैकमेलिंग तथा धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

साहनी के बेटे रणबीर सिंह की तरफ से दर्ज कराए केस के अनुसार गुप्ता बंधु, दो प्रोजेक्ट अपने नाम ट्रांसफर करने का दबाव बना रहे थे। सहारनपुर पुलिस में उन्होंने साहनी के विरुद्ध झूठी शिकायत की थी। साहनी को कई बार बुलाया गया। इससे पहले साहनी ने 16 मई 2024 को राजपुर थाने में परिवार को खतरा बताते हुए शिकायत की थी। पुलिस ने शुरुआत में धारा 306 के तहत केस दर्ज किया। जांच के बाद इसमें जबरन वसूली को धमकाने, धोखाधड़ी और साजिश आदि धाराएं जोड़ीं। घटना के दिन आरोपियों को डालनवाला से गिरफ्तार किया गया था। विकासनगर के सीओ बीएल साह ने जांच के बाद कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की। इसमें कहा गया कि आरोपों के साक्ष्य नहीं मिले। साहनी का सुसाइड नोट भी इसमें नहीं टिक सका।

नेता का ऑडियो वायरल होने पर उठे थे कई सवाल पुलिस की जांच के दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का गुप्ता परिवार और साहनी से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इससे कई सवाल खड़े हुए, लेकिन पुलिस की जांच में गुप्ता बंधुओं को क्लीन चिट दे दी गई है।

किसी भी शिकायतकर्ता को नहीं है कोई आपत्ति तथ्यों के आधार पर एफआर दाखिल की गई है। किसी भी शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने भी जांच पूरी की। -अजय सिंह, एसएसपी