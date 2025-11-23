Hindustan Hindi News
बिल्डर सतेंद्र साहनी की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन? गुप्ता बंधुओं को क्लीन चिट

बाबा साहनी ने गतवर्ष 24 मई को सहस्रधारा रोड स्थित पैसिफिक गोल्फ एस्टेट की आठवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला था। पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए लिख गए इस नोट में अजय-अनिल पर ब्लैकमेलिंग तथा धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

Sun, 23 Nov 2025 09:16 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी की आत्महत्या के हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने गुप्ता बंधुओं को क्लीन चिट दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के चर्चित गुप्ता बंधु-अजय कुमार गुप्ता व उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता पर धोखाधड़ी व जबरन वसूली के आरोप खारिज कर दिए गए हैं। पुलिस ने कोर्ट में केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है।

बाबा साहनी ने गतवर्ष 24 मई को सहस्रधारा रोड स्थित पैसिफिक गोल्फ एस्टेट की आठवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए लिख गए इस नोट में अजय-अनिल पर ब्लैकमेलिंग तथा धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

साहनी के बेटे रणबीर सिंह की तरफ से दर्ज कराए केस के अनुसार गुप्ता बंधु, दो प्रोजेक्ट अपने नाम ट्रांसफर करने का दबाव बना रहे थे। सहारनपुर पुलिस में उन्होंने साहनी के विरुद्ध झूठी शिकायत की थी। साहनी को कई बार बुलाया गया। इससे पहले साहनी ने 16 मई 2024 को राजपुर थाने में परिवार को खतरा बताते हुए शिकायत की थी। पुलिस ने शुरुआत में धारा 306 के तहत केस दर्ज किया। जांच के बाद इसमें जबरन वसूली को धमकाने, धोखाधड़ी और साजिश आदि धाराएं जोड़ीं। घटना के दिन आरोपियों को डालनवाला से गिरफ्तार किया गया था। विकासनगर के सीओ बीएल साह ने जांच के बाद कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की। इसमें कहा गया कि आरोपों के साक्ष्य नहीं मिले। साहनी का सुसाइड नोट भी इसमें नहीं टिक सका।

पुलिस की जांच के दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का गुप्ता परिवार और साहनी से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इससे कई सवाल खड़े हुए, लेकिन पुलिस की जांच में गुप्ता बंधुओं को क्लीन चिट दे दी गई है।

तथ्यों के आधार पर एफआर दाखिल की गई है। किसी भी शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने भी जांच पूरी की। -अजय सिंह, एसएसपी

सहारनपुर मूल के अजय, अतुल और राजेश गुप्ता दक्षिण अफ्रीका में ‘गुप्ता ब्रदर्स’ के नाम से चर्चित रहे। 1990 के दशक में वहां बसने के बाद उन्होंने खनन, आईटी और मीडिया में साम्राज्य खड़ा किया। 2010 के दशक में वे स्टेट कैप्चर घोटाले में फंस गए, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ साठगांठ के आरोप लगे। वहीं, 2019 में औली में उनके बेटे की शादी में भाजपा-कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए, जिस पर सवाल उठे थे।

