इम्तियाज, यूनुस, शहबाज समेत 12 नाम; 40 से अधिक की भीड़, कैसे सुलगा देहरादून?
उत्तराखंड में देहरादून के बैरागीवाला गांव में लोगों के समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ ने घर में घुसकर भाजपा के 44 साल के स्थानीय कार्यकर्ता की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। कैसे सुलगा देहरादून? इस रिपोर्ट में जानें…
देहरादून के बैरागीवाला गांव में सिंचाई के विवाद को लेकर समुदाय विशेष के 40 से अधिक की भीड़ ने BJP कार्यकर्ता विनोद के घर में घुसकर हथौड़ों और लाठियों से हमला कर दिया। उपद्रवियों ने विनोद की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हमले परिवार के तीन लोग घायल हो गए जिनकी हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। लोगों ने विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। कैसे देहरादून के इस शांतिपूर्ण इलाके में फैला तनाव यहां डिटेल…
आरोपियों के घरों के अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर
पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं उनके घरों के कथित अवैध हिस्से को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों (जिनमें एक दुकान और एक चारदीवारी) को बुलडोजर से गिरा दिया। इस दौरान भीड़ 'जय श्री राम' के नारे लगा रही थी।
हथौड़ों और फावड़ों से लैस 40 से अधिक की भीड़ का हमला
पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम छह बजे एवं साढ़े छह बजे के बीच खेत की सिंचाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ता विनोद का अपने ही गांव के इम्तियाज के साथ विवाद हो गया था। विवाद के बाद समुदाय विशेष के 40 से अधिक लोगों की भीड़ ने लाठियों, लकड़ी के पट्टों, हथौड़ों और फावड़ों से लैस होकर विनोद के घर घुसकर हमला कर दिया। सिर पर हथौड़े से वार के कारण विनोद की मौत हो गई।
आरोपी के घर में तोड़फोड़, आगजनी
विनोद की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों का आक्रोश बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के घरों को भी गिराने की मांग की और पथराव कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। भीड़ आरोपी के घर तक पहुंच गई और वहां तोड़फोड़ के बाद मकान में आग लगा दी।
सीएम बोले- जिहादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हत्या की निंदा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की शांति को बिगाड़ने की कोशिश वाली जिहादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने भरोसा दिलाया कि कानून को चुनौती देने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों।
हमले में 3 अन्य गंभीर घायल
पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से सिंचाई के पानी को लेकर तनाव चल रहा था। हमले में विनोद, उसके भाई अशोक और राजेश, भाभी सुषमा गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गांव के लोग उनको तुरंत लेहमन अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। विनोद के भाई अशोक की शिकायत के आधार पर सहसपुर थाने में बीएनएस की धाराओं 103 (हत्या), 109 (हत्या का प्रयास), 191(2) और 3(5) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
12 लोग नामजद, 30 से 40 अज्ञात भी आरोपी
पुलिस की ओर से दर्ज किए गए केस में 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस केस में 30 से 40 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में रज्जाक, इम्तियाज, अमन, यूनुस, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, जावेद और इंतजार शामिल हैं। बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं।
रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज गिरफ्तार
पुलिस टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी बैरागीवाला के रहने वाले हैं। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि विनोद भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर भरोसा करने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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