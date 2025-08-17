Dehradun Bareilly special train for rrb examinee railway announced know all updates RRB की परीक्षा देने वाले ध्यान दें! देहरादून-बरेली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Dehradun Bareilly special train for rrb examinee railway announced know all updates

RRB की परीक्षा देने वाले ध्यान दें! देहरादून-बरेली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे

दून-बरेली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो 17 अगस्त शाम पांच बजे बरेली से दून के लिए चलेगी और 18 अगस्त सुबह 04:15 बजे दून पहुंचेगी। दून से यह ट्रेन शाम सात बजे बरेली रवाना होगी। परीक्षा के दौरान यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 17 Aug 2025 08:35 AM
share Share
Follow Us on
RRB की परीक्षा देने वाले ध्यान दें! देहरादून-बरेली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा को लेकर दून-बरेली के बीच 18 अगस्त से स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी। इससे परीक्षार्थियों को सहूलियत मिल सकेगी। आरआरबी की परीक्षा 17 अगस्त से नौ सितंबर तक होनी है। इसके लिए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है।

दून-बरेली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो 17 अगस्त शाम पांच बजे बरेली से दून के लिए चलेगी और 18 अगस्त सुबह 04:15 बजे दून पहुंचेगी। दून से यह ट्रेन शाम सात बजे बरेली रवाना होगी। परीक्षा के दौरान यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी। 18 कोच की ट्रेन चलने से परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी। दून रेलवे स्टेशन के एक अफसर ने बताया कि इस ट्रेन की प्रस्तावित समयसारिणी आ चुकी है, फाइनल होनी बाकी है।

Dehradun News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।