RRB की परीक्षा देने वाले ध्यान दें! देहरादून-बरेली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे
दून-बरेली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो 17 अगस्त शाम पांच बजे बरेली से दून के लिए चलेगी और 18 अगस्त सुबह 04:15 बजे दून पहुंचेगी। दून से यह ट्रेन शाम सात बजे बरेली रवाना होगी। परीक्षा के दौरान यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षा को लेकर दून-बरेली के बीच 18 अगस्त से स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी। इससे परीक्षार्थियों को सहूलियत मिल सकेगी। आरआरबी की परीक्षा 17 अगस्त से नौ सितंबर तक होनी है। इसके लिए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है।
दून-बरेली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो 17 अगस्त शाम पांच बजे बरेली से दून के लिए चलेगी और 18 अगस्त सुबह 04:15 बजे दून पहुंचेगी। दून से यह ट्रेन शाम सात बजे बरेली रवाना होगी। परीक्षा के दौरान यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी। 18 कोच की ट्रेन चलने से परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी। दून रेलवे स्टेशन के एक अफसर ने बताया कि इस ट्रेन की प्रस्तावित समयसारिणी आ चुकी है, फाइनल होनी बाकी है।
