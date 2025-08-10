dehradun bar bsc student shot dead after quarrel among people late night know all details देहरादून के बार में आधी रात बवाल, आपसी विवाद में Bsc छात्र की गोली मारकर हत्या, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dehradun bar bsc student shot dead after quarrel among people late night know all details

राजपुर पुलिस गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस घटना व आरोपी के जिले से बाहर निकल जाने से पुलिस चेकिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। रात 1.30 बजे राजपुर क्षेत्र में घटना हुई और आरोपी आसानी से मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 10 Aug 2025 08:32 AM
राजपुर रोड स्थित डायाब्लो बार एंड रेस्टोरेंट में देर रात मामूली विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल युवक बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र है। गोली युवक के सिर में फंसी है। पुलिस ने आरोपी को 14 घंटे के बाद मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती है और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि संभव गुरुंग (19) निवासी अनारवाला दोस्तों के साथ शुक्रवार रात राजपुर रोड स्थित डायाब्लो बार एंड रेस्टोरेंट में पार्टी करने गया था। रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच संभव और उसके दोस्तों का बार में मौजूद गौतम अहलावत पुत्र पवन अहलावत निवासी ग्राम साहवली थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर और उसके दोस्तों से विवाद हो गया। बार से बाहर निकलने के बाद सड़क पर भी दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। संभव के करीब 10-12 साथी मौके पर पहुंच गए। बताया कि गौतम अपनी कार से पिस्टल निकालकर ले आया और फायर कर दिया।

चेकिंग पर सवाल, आरोपी यूपी तक पहुंच गया

राजपुर पुलिस गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस घटना व आरोपी के जिले से बाहर निकल जाने से पुलिस चेकिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। रात 1.30 बजे राजपुर क्षेत्र में घटना हुई और आरोपी आसानी से मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए। अगर आरोपी सहारनपुर रोड से निकले होंगे तो बीच में कई चेकपोस्ट हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि वायरलैस से मैसेज कर दिया गया था। पुलिस अलर्ट थी लेकिन आरोपी चकमा देकर निकल गया।

गोली संभव के सिर के पिछले हिस्से में फंसी

संभव गढ़ी कैंट स्थित एक कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र है। संभव को उसके दोस्त निशांत और अन्य ने मसूरी रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उधर, रात में संभव के चाचा दीपराज गुरुंग की तहरीर पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी गौतम अहलावत को शनिवार दोपहर मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया।

कार के पीछे लिखा था ‘प्रधान जी’

आरोपी युवक जिस काले रंग की फॉरच्यूनर कार में सवार होकर देहरादून आया था, वो उसके रिश्तेदार की बताई जा रही है। कार का नंबर वीआईपी है। कार के पीछे प्रधान जी लिखा है। पुलिस के अनुसार उसके परिवार में कोई प्रधान है, जिसकी वो कार है।

आरोपी ने नहर में फेंक दी पिस्टल

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन वारदात में प्रयुक्त पिस्टल बरामद नहीं हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने पिस्टल मुजफ्फरनगर जाते वक्त रास्ते में नहर में फेंक दी थी। पुलिस पिस्टल की तलाश कर रही है।

