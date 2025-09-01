देहरादून में डॉक्टर अमित बनकर रह रहा था बांग्लादेशी, आधार और पेन कार्ड तक बनवा लिया
देहरादून में पहचान बदलकर रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए हैं।
गोपनीय जानकारी पर एलआईयू और सेलाकुई पुलिस ने पहचान बदलकर रह रहे एक बंगाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राम कैंचीवाला धूमनगर चौक सेलाकुई में बंगाली डॉक्टर अमित कुमार के नाम से रह रहा था। आरोपी से फर्जी आधारकार्ड, पेन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। आरोपी से एसओजी,आईबी, एलआईयू व स्पेशल ब्रांच पूछताछ कर रही है।
जानकारी के मुताबिक एसएसपी देहरादून को गोपनीय माध्यम से सेलाकुई क्षेत्र में एक बांग्लादेशी नागरिक के अपनी पहचान बदलकर अवैध रूप से रहने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर एसएसपी ने एलआईयू को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए दिए। जिस पर एलआईयू यूनिट सहसपुर की टीम द्वारा सेलाकुई क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाते हुए संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में गोपनीय रूप से जानकारी एकत्र की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ओर एलआईयू ने ग्राम कैंचीवाला धूमनगर चौक सेलाकुई से बंगाली डॉक्टर अमित कुमार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पहले उसने अपना नाम अमित कुमार पुत्र मनीसन्त अधिकारी निवासी पश्चिम बंगाल बताया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना वास्तविक नाम चयन अधिकारी तथा उसके मूल रूप से विलेज रोड श्रीपुर, सुल्तानपुर, पोस्ट-ढालग्राम, जेसोर, बांग्लादेश के होने की जानकारी दी। बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर निवास करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया।
2017 में पश्चिम बंगाल से भारत आया था
पूछताछ में पता चला कि चयन अधिकारी पुत्र मनीसन्त अधिकारी निवासी विलेज रोड श्रीपुर, सुल्तानपुर, पोस्ट-ढालग्राम, जेसोर वर्ष 2017-18 में बेनापोल बॉर्डर उत्तर परगना पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी पासपोर्ट पर भारत आया था। जहां से वह संभल उत्तर प्रदेश अपने ताऊ शंकर पुत्र स्व. अमोल कृष्णा के पास मोहमदपुर पहुंचा। उसका ताऊ बंगाली डॉक्टर की क्लीनिक चलाते थे। आरोपी ने अपने ताऊ के पास में काम सीखा। इसके बाद अमित कुमार नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज बनवा लिए। वर्ष 2022 में ताऊ की मृत्यु के बाद पकड़े जाने के डर से अपना बांग्लादेशी पासपोर्ट जला दिया।
