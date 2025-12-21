देहरादून में आईएएस-आईपीएस कॉलोनी में बिल्डर की गुंडागर्दी, मारपीट के बाद कार में तोड़फोड़

संक्षेप: देहरादून की प्रतिष्ठित आईएएस-आईपीएस कॉलोनी में बिल्डर की गुंडागर्दी सामने आई है। आरोप है कि बिल्डर ने एसोसिएशन के अध्यक्ष पर हमला किया, गाली-गलौज की और कार में तोड़फोड़ की। पुलिस पर भी पीड़ित को धमकाने का आरोप है।

देहरादून में आईएएस-आईपीएस की एटीएस कॉलोनी में बिल्डर और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि बिल्डर और उनके साथियों ने एसोसिएशन के अध्यक्ष पर हमला कर दिया और गाली-गलौच कर गाड़ी में तोड़फोड़ की। रायपुर पुलिस पर मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं करने और उल्टा पीड़ित को ही धमकाने का आरोप लगा है। कॉलोनी के लोगों ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में शिकायत की है। पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बाद रायपुर पुलिस ने शनिवार शाम को आरोपी बिल्डर और उनके एक साथी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अजय सिंह की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात को करीब साढ़े दस बजे वह अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि सोसायटी के ही पुनीत अग्रवाल और उनके साथी ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में कार खड़ी कर उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने गाड़ी हटाने को कहा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। घटना का वीडियो बनाना चाहा, तो आरोपी ने उनके हाथ पर मारकर मोबाइल गिरा दिया और उन्हें गाड़ी से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और मारपीट करते हुए ईंटों से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान बीच-बचाव करने आए पड़ोसियों के साथ भी अभद्रता की गई।

पुलिस ने पीड़ित को धमकाया आरोप है कि पुलिस ने भी उन्हें सहयोग नहीं किया। आरोप है कि 112 पर फोन करने के बाद आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही गिरफ्तार करने की धमकी दी। रायपुर एसओ गिरीश नेगी ने बताया कि आरोपी पुनीत अग्रवाल और उसके एक साथी के विरुद्ध थाना रायपुर में केस दर्ज कर लिया है। पूर्व में भी दीवाली के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था।