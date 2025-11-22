बांग्लादेशी ममून को रीना ने सचिन बनाकर की शादी, ऑपरेशन कालनेमि के तहत पकड़े गए

संक्षेप: देहरादून में पुलिस ने 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत एक बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन और उसकी महिला साथी रीना चौहान को फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाने और रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जहां ममून ने महिला के पूर्व पति सचिन चौहान के नाम पर आधार, पैन और वोटर कार्ड बनवाए थे।

बांग्लादेशी नागरिक के संपर्क में आई देहरादून की महिला ने उसे भारत बुलाकर अपने पूर्व पति का नाम दे दिया। अपने पति के नाम से विदेशी के भारतीय दस्तावेज भी बनवाए लिए। आरोपी दून में महिला के साथ किराये पर रहने के साथ जाखन स्थित सर्किल क्लब में बाउंसर की नौकरी करने लगा। इस बीच पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी भनक लग गई। गुरुवार रात को आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों का 11 महीने का एक बच्चा भी है। एसएसपी अजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि ऑपरेशन कालनेमि के तहत कार्रवाई की गई।

बताया कि बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन (28) मूल निवासी बांग्लादेश हाल निवासी किरायेदार अलकनंदा एन्क्लेव फेस दो थाना नेहरू कॉलोनी और उसकी साथ रह रही त्यूनी के ट्यूटार निवासी रीना चौहान को गिरफ्तार किया है। दोनों की मुलाकात 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। रीना ने ममून के संपर्क में आकर अपने पति सचिन चौहान को तलाक दिए बिना छोड़ दिया। इसके बाद ममून हसन 2019, 2020 और 2021 में तीन बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया। कोरोना काल में वीजा खत्म होने पर लौटा तो रीना को बांग्लादेश ले गया।

बांग्लादेश में 2022 में दोनों ने निकाह किया। फिर चोरी से दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर भारत लौटे। वापस आए ममून को भारतीय नागरिक बनने में देर न लगी। रीना का खूब साथ मिला। रीना ने पहले सचिन चौहान नाम के युवक के साथ शादी की थी। इसके बाद कर ममून के ही दस्तावेज अपने पहले पति सचिन चौहान के नाम से बनवा लिए। ममून सचिन चौहान निवासी ब्राह्मणवाला, सहस्रधारा रोड, कंडोली का निवासी बना तो इसके बाद उसके हौसल बढ़ गए। इसके बाद दंपति ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में किराये का कमरा लिया। दोनों दंपति की तरह रहने लगे। किसी को सचिन के ममून होने की भनक लगी। उसने पुलिस को सूचना दी। इंटेलिजेंस जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने फर्जी सरकारी दस्तावेज हासिल करने के साथ ममून के खिलाफ पासपोर्ट और विदेश अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

2021 में ही बना लिया था मतदाता पहचान पत्र आरोपी ने रीना की मदद से सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र 2021 में ही बना लिया था। यह ब्राह्मणवाला खाला, सहस्रधारा रोड के पते पर बनाया गया। इसके बाद दोनों एक बार साथ में बांग्लादेश गए। ममून से वापस आकर भारतीय आधार कार्ड और पेन कार्ड बनाया जो बरामद हुआ है। आधार पर एक्टिव फोन नंबरों और बैंक खातों की जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि हल्द्वानी की तरह देहरादून में बांग्लादेशियों को बसाने वाला कोई गैंग तो सक्रिय नहीं है। ऑपरेशन कालनेमि के तहत दून पुलिस अब तक 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। जिनमें नौ को डिपोर्ट किया जा चुका है और सात को जेल भेजा गया है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है।

आरोपी रीना का 11 माह का बेटा भी रहेगा जेल एसओ नेहरू कॉलोनी संजीत कुमार ने बताया कि दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 11 महीने का बेटा भी रीना के साथ जेल महिला बैरक में ही रहेगा। वहीं बच्चे की देखभाल होगी।