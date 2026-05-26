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सर्विस गन से धड़ाधड़ चली 10 गोलियां, देहरादून एयरपोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी की मौत से हड़कंप

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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देहरादून एयरपोर्ट गेस्ट हाउस ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि देर रात उसकी सर्विस गन से धड़ाधड़ 10 गोली चली। तीन गोली उसकी छाती में लगी।

सर्विस गन से धड़ाधड़ चली 10 गोलियां, देहरादून एयरपोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी की मौत से हड़कंप

ऋषिकेश रानीपोखरी स्थित नागाघेर में पुलिस हेड कांस्टेबल की सरकारी कार्बाइन (बंदूक) से संदिग्ध परिस्थितियों में धड़ाधड़ दस गोलियां चल गई। इनमें तीन गालियां कांस्टेबल की छाती में लगी। लहुलूहान हालत में कांस्टेबल को जौलीग्रांट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिसकर्मी का नाम सुनील बताया जा रहा है और वह देहरादून एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में तैनात था।

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका

एक के बाद एक दस गोलियां चलने से न सिर्फ कांस्टेबल का घर, बल्कि आसपास का इलाका भी दहल उठा। फिलहाल पुलिस इस संदिग्ध मामले की जांच में जुटी है। फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल से आवश्यक सबूत जुटाकर उनकी जांच कर रही है। थानाध्यक्ष आरएस खोलिया के मुताबिक 49 वर्षीय हेड कांस्टेबल सुनील कुमार जौलीग्रांट के एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में था। रानीपोखरी स्थित नागाघेर में उसका मकान है। साथ में पत्नी व 18 साल का बेटा व 16 साल की बेटी भी रहती हैं।

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घटना के वक्त अकेला था सुनील

घटना के दौरान सुनील मकान के आंगन में था, जबकि परिवार के लोग भीतर थे। अचानक चली गोलियों से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की बारिकी से जांच में जुटी है। मौके से गोलियों के दस खोखे मिले हैं। बताया कि सुनील उत्तराखंड की आर्म्ड पुलिस में तैनात था, जिसकी ड्यूटी जौलीग्रांट एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में लगाई गई थी। उधर, इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र के लोग सकते हैं।

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जेल में मांगी रंगदारी, रुपये नहीं दिए तो घर पर फायरिंग

देहरादून जिले में गोलीबारी का एक अन्य मामला सुद्धोवाला में हुआ। जेल में बंद एक कैदी ने साथी बंदी से 30 लाख रुपये रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर आरोपी ने उसकी पत्नी को मारने की धमकी दी और घर पर फायरिंग करा दी। आरोप है कि घर पर धमकी भरा पत्र भी भेजा गया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्रेमनगर पुलिस के अनुसार, सीमा राजपूत निवासी ईस्ट होप टाउन, लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर ने तहरीर दी कि उनके पति संजय कुमार तीन दिसंबर 2024 से सुद्धोवाला जेल में बंद हैं। उसी मामले में अर्जुन पुत्र बलवान निवासी गांव झिंझोली, सोनीपत भी जेल में निरुद्ध है। महिला का आरोप है कि अर्जुन पेशेवर अपराधी है। वह आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में जेल में बंद है। महिला ने बताया कि वह आठ मई को जेल में पति से मिलने गई थी। इस दौरान पति ने बताया कि अर्जुन उनसे 30 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा है। रुपये नहीं देने पर अर्जुन ने सीमा को मारने की धमकी दी। महिला ने जेल अधीक्षक और एसएसपी से शिकायत की है।

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सीसीटीवी कैमरों में दिखे फायरिंग करते हुए

महिला ने बताया कि 20 मई को उन्होंने पड़ोसी के घर के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए। इसमें पता चला कि दो लोग उनके घर के गेट पर आए थे। इनमें एक ने अंदर चिट्ठी फेंक दी, जबकि दूसरे ने घर के अंदर की ओर फायरिंग की। महिला ने आरोप लगाया कि अर्जुन से मिलने जेल में उसकी बहन के साथ विकास बलारा निवासी प्रेमनगर आता है। वह भी पेशेवर अपराधी है। पुलिस ने एक अज्ञात समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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