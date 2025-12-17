दिल्ली जैसी हवा में सांस ले रहा देहरादून! प्रदूषण पर चिंता बढ़ी, AQI 300 पार
Dehradun Air Pollution: उत्तराखंड में वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता का कारण बनता जा रहा है। देहरादून में प्रदूषण का बढ़ना दिल्ली जैसे हालात पैदा कर रहा है। एक्यूआई 300 के पार पहुंचा। एक्टपर्ट चिंतित हैं।
Dehradun Air Pollution: उत्तराखंड में वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता का कारण बनता जा रहा है। दून में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) सोमवार रात को कुछ समय के लिए 300 के पार पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है।
बीते एक सप्ताह तक जहां अधिकतम एक्यूआई 170 के आसपास बना हुआ था, वहीं सोमवार को औसत एक्यूआई 132 और मंगलवार को यह बढ़कर 207 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। 24 घंटे में प्रदूषण स्तर में इस तेज बढ़ोतरी ने आम लोगों के साथ-साथ विशेषज्ञों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय श्रीधर ने बताया कि रात के समय हवा की गति बेहद कम रहने और बादल छाए रहने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही फंसे रहे, जिससे एक्यूआई में तेजी से वृद्धि हुई।
सोमवार रात एक्यूआई कुछ समय के लिए तीन सौ का आंकड़ा पार कर गया है। उन्होंने बताया कि दिन के समय हवा चलने से कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन यदि मौसम की यही स्थिति बनी रही तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। डॉ. श्रीधर ने यह भी आशंका जताई कि 24 दिसंबर के बाद क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पर्यटकों और वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु गुणवत्ता और बिगड़ सकती है। पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है।
अन्य शहरों में भी बिगड़ रही हवा
राजधानी के साथ राज्य के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को काशीपुर में एक्यूआई 128 हो गया, जो सोमवार को 98 था। यानी हवा अब प्रदूषण की श्रेणी में आ गई। ऋषिकेश में 85, हरिद्वार में 90 और रुद्रपुर में 90 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े सामान्य स्तर (50) से ऊपर हैं, जो यह संकेत देते हैं कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
सड़कों की धूल सबसे बड़ा कारण
विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल है, जो कुल प्रदूषण का करीब 56 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं लगभग 17 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अलग-अलग शहरों में उद्योगों से करीब 10 प्रतिशत प्रदूषण फैल रहा है, जबकि घरों में जलने वाले चूल्हे, आग, कोयला और कूड़ा जलाने से करीब 14 प्रतिशत प्रदूषण हो रहा है।
पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता
पीसीबी सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुर धकाते का कहना है कि मौसम में बदलाव की वजह से प्रदूषण का स्तर कुछ बढ़ा है। रात में बादल लगने और ज्यादा ठंड की वजह से प्रदूषण के कण फैल नहीं पा रहे हैं। जिस कारण भी एक्यूआई में बढोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि ये कुछ समय के लिए हो रहा है। सामान्य तौर पर प्रदूषण का स्तर ठीक है। अगर प्रदूषण और बढ़ता है तो रोकथाम के उपाए किए जाएंगे।
आने वाले दिनों में बढ़ सकती है परेशानी
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम में बदलाव नहीं हुआ और वाहनों का दबाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में राज्य के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में सड़कों की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और कूड़ा जलाने पर सख्ती जैसे कदम जरूरी हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
